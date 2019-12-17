韓國開發出防止“黑冰”事故的路面結冰預測技術. December. 17, 2019 07:36. by 曹承韓=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 14日，尚州至永川高速公路段發生車禍，造成7人死亡，事故原因是滲透在路面上的雨雪因天氣降溫，變得像薄冰一樣的結冰“黑冰(Black Ice)”。黑冰眼睛不容易看見，很難躲開。雖然國土交通部15日表示要重新調查道路結冰脆弱區間，但要想全部調查長達11萬公裏的國內道路網，實際上很難。 在這種情況下，國內研究團隊開發了能自動預測威脅冬季駕駛安全的道路結冰的技術。與導航儀企業共同推進示範技術應用，期待今後能將預警結冰危險的導航儀商用化。 韓國建設技術研究院基礎設施安全研究本部研究委員梁忠憲研究組以車輛測定的外部溫度和位置信息為基礎，開發出了掌握路面溫度變化，自動預測結冰的技術，並於16日對外公開。 研究組利用裝有溫度測定儀器的車輛，在自由路和嶺東高速公路一帶行駛了5年，測定了多種氣象狀況下的外部溫度和位置信息。將相關數據與區域氣象及環境、道路信息一起分析，預測路面溫度變化模式，並利用算法判斷危險性。比如，路面溫度在零度以下，降水概率超過60%時，先預測下坡道路的路面特性，再預測該路段結冰的危險性，及時向司機提示。 梁研究委員表示：“為了開發告知結冰的導航系統，正與專門企業Thinkware一起推進技術示範應用，將為冬季車輛的安全運行做出貢獻。”

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