沒有供應、只收緊貸款的房地產對策，是只讓現金富人買房嗎？. December. 17, 2019 07:36. . 韓國政府昨天突然發表了包括金融、稅制、申購制度等在內的房地產綜合對策。政府決定，對擁有多套住宅者的綜合房地產稅最高上調4%，對15億韓元以上的高價公寓幹脆禁止貸款。擴大銷售價上限制對象地區，並強化了“如果壹次申購成功，最多10年禁止再中簽”等認購規制。這是去年9月13日對策以來最全面的、最強有力的房地產限制對策。但是，由於沒有針對實際需求者的供給對策，貸款減少，人們擔心“擁有自己的房”的夢想會更遠。 要穩定房地產價格，就要抑制投機需求，增加對實際需求者的供給。為了提高多套住宅擁有者擁有稅，促進其推出住宅，推遲壹定期限的轉讓稅重課是非常合適的。但是，政府提出的寬限期為6個月，多套房源賣房時間太短。政府應摒棄急躁情緒，給予壹兩年左右的時間，引導多套房源不斷出售。 對於高價房，如果貸款收緊，只有現金富人才能獲利。首爾的公寓中間價位是8.8億韓元，如果以9億韓元以上就是高價住宅為由減少貸款，那麽是讓中產階級和青年層幹脆就別想在首爾買房子嗎？在投機過熱地區，壹旦申請成功，最長10年禁止再次中簽的對策，而在已實行分數制的申購市場上，無住宅15年才能得到最高分，因此只是想降低申請競爭率的“紙上行政”。 雖然首爾的住宅普及率為96%，但由於破舊不堪，很多住宅要消失，而且市民們希望購買的新公寓還遠遠不夠。不要想著靠售價上限制等來阻止供給，而應該支持首爾內重建和建築的再開發，增加新住宅供給。 市場上的流動資金超過1000萬億韓元。要想穩定房地產價格，有必要關註整個宏觀經濟和金融市場。應該制定政策，使找不到投資渠道的資金流向企業、風險投資、金融商品等生產領域。政府的房地產政策已經失去了很多信任。政府雖然表示，如果此次對策也不聽，明年將出臺更強有力的對策，但市場擔心只會助長耐政策性。希望這是最後壹次，認真加以完善。

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