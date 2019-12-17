電影《寄生蟲》獲美國芝加哥影評人協會獎四冠王. December. 17, 2019 07:37. by 李?? baltika7@donga.com. 代表韓國出征美國奧斯卡電影金像獎頒獎典禮的影片《寄生蟲》在美國芝加哥影評人協會獎(CFCA)頒獎典禮上包攬了最佳影片獎、最佳導演獎、最佳原創劇本獎、最佳外語片獎等4項大獎。 當地時間15日，據國外媒體報道，芝加哥影評人協會將《寄生蟲》評選為最佳影片獎，同時將最佳導演獎頒給了奉俊昊。《寄生蟲》與在該頒獎典禮上斬獲最佳改編劇本、最佳服裝設計、最佳女配角、最佳原創配樂等4個獎項的格蕾塔•葛偉格導演的《小婦人》一起成為獲獎最多的作品。昆汀•塔倫蒂諾導演的熱門作品《好萊塢往事》獲得了最佳男配角獎、最佳藝術指導等兩項大獎。 《寄生蟲》在北美地區多個影評人協會的頒獎禮上表現強勢，增加了明年2月奧斯卡獲獎的可能性。該片曾斬獲洛杉磯影評人協會頒發的最佳影片獎、最佳導演獎和最佳男配角獎(宋康昊)，並獲得多倫多影評人協會頒發的最佳影片獎、最佳外語片獎和最佳導演獎3項大獎。在紐約影評人網絡大獎上也包攬了最佳影片獎、最佳導演獎和最佳原創劇本獎。 主管奧斯卡獎的美國電影藝術與科學學院(AMPAS)將於16日公布包括國際電影獎(原最佳外語片獎)在內的第一批入圍影片。之前的11日，奧斯卡會員和多數會員一起預測奧斯卡獲獎與否時，成為重要指標的由美國演員工會(SAG)頒發的“美國演員工會獎”電影單元Casting Award公布提名名單，《寄生蟲》成功入圍，因此，增加了對奧斯卡獲獎的期待感。

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