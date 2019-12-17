範加納與亞利桑那簽訂998億韓元FA合同，接下來輪到柳賢振？. December. 17, 2019 07:38. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 在今年的美國職業棒球大聯盟自由簽約選手(FA)市場上，與柳賢振(32歲)、達拉斯•凱克爾(31歲)一起被選為左腕“三巨頭”的麥迪遜•範加納(30歲)的目的地已經確定。 範加納16日與亞利桑那響尾蛇隊簽訂了5年8500萬美元(約998億韓元)的FA合同。在蓋瑞特•科爾(紐約洋基•9年3.24億美元)、史蒂芬•斯特拉斯伯格(華盛頓國民•7年2.45億美元)、傑克•惠勒(費城費城人•5年1.18億美元)等大型投手的合同接連塵埃落定的情況下，隨著範加納也找到新東家，柳賢振的合同規模備受關註。 範加納曾是舊金山巨人隊的招牌投手，在2010年、2012年、2014年帶領舊金山巨人隊三次獲得世界大賽冠軍。2014年還獲得了冠軍系列賽和世界大賽最有價值球員(MVP)。範加納雖然比柳賢振年輕兩歲，但經歷了2017年摩托車事故受傷等不利因素，球威有所下降。本賽季他的數據單為9勝9負、平均責任失分3.90。同為左腕投手，而且30歲出頭的年齡、受傷前科等相似之處很多，因此有預測認為，範加納的合同規模會和柳賢振差不多或略低。 有分析認為，隨著範加納以低於預想的金額簽約，柳賢振的身價也會受到影響。雖然柳賢振今年的成績是14勝5負、平均責任失分2.32，遙遙領先於範加納，但肘部、肩膀、大腿內側肌肉等傷病經常出現，再加上年齡更大，因此也有人認為柳賢振的價值較低。MLB官方網站在今冬FA排名中，將範加納評為第5位，將柳賢振評為第7位。 但是有分析稱，重量級投手早早確定新東家對柳賢振來說是個好消息。因為在此次FA市場中，迫切需要加強首發投手的球隊們，將圍繞所剩不多的大魚級投手資源展開引進競爭。試圖與柳賢振簽約的球隊有洛杉磯天使隊、多倫多藍鳥隊、明尼蘇達雙城隊、芝加哥小熊隊等。原所屬球隊洛杉磯道奇隊也對續約問題表示關註。 柳賢振的合同規模取決於“超級經紀人”斯科特•波拉斯的手腕。波拉斯在冬季會議期間的10日至12日，連續促成斯特拉斯伯格、科爾、安東尼•倫登(洛杉磯天使隊)的大交易，早早就打出合計1萬億韓元的“Jackpot”。MBC Sports Plus解說員宋載宇(音)表示，“隨著下賽季試圖提高成績的球隊增多，出現了應該盡快引進優秀選手的氛圍。如果在接下來的時間裏希望得到首發投手的2、3支球隊展開競爭，柳賢振的身價可能會大幅上漲。”

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