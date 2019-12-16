越南英雄樸恒緒：“人氣就像演戲”. December. 16, 2019 07:38. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 時隔60年再次帶領越南隊奪得東南亞(SEA)足球錦標賽冠軍的“越南英雄”朴恒緒主教練(60歲)和越南22歲以下國家代表隊球員們14日出現在釜山金海國際機場入境口時，現場爆發出了歡呼聲。僑民和留學生等150多名越南人揮舞著越南國旗，並大聲高喊“朴恒緒最棒！” 雖然人氣很高，但朴教練還是采取了謙虛的態度。他說：“人氣就像演戲一樣，很容易消失。我並不在意(人氣)，一直努力過平凡的生活。” “米丁克”朴教練為了備戰明年東京奧運會而來到了韓國。越南國奧隊將在慶南統營進行轉地訓練，到22日為止。亞足聯23歲以下錦標賽將於明年1月在泰國舉行，越南隊被分在D組(韓國C組)。16個國家分成4個小組進行小組賽，各小組前兩名進入八強，展開淘汰賽較量。理論上來說進入4強的球隊都將獲得奧運會參賽權，但如果擁有自動參賽權的日本隊未能進入4強，那麽屆時只有大會前3名才能獲得參賽權。誌在帶領越南國奧隊首次進入奧運會的朴教練表示：“以越南精神(團結、自尊心等)為基礎，球隊正逐漸成為一個整體。” 通常轉地訓練都會選擇在天氣暖和的地方進行，但是朴教練卻來到了目前正處於冬季的韓國。他說：“我們將一邊呼吸著統營的好空氣，一邊集中精力做好傷員的管理和狀態的恢復。”朴教練方面的相關人士解釋說，“將在醫療技術出色的韓國集中進行傷員治療。”對於進軍奧運會的可能性，朴教練謹慎地表示：“奧運會預選賽並不是件容易的事情。我們的目標是通過小組賽。” 兼任越南國家隊(A代表隊)和22歲以下國奧隊的主教練職位，正在乘勝長驅的朴教練最近在越南獲得了“Dang Son”的外號，意思是“運氣很好”。朴教練笑著說：“吉利又順口的昵稱，不管是什麽我都喜歡。” 在東南亞足球錦標賽決賽中，他因對對手的粗暴犯規向裁判提出強烈抗議而被紅牌罰下。當時越南媒體高度評價其領導能力，稱其“像一只保護幼鳥的公雞”。朴教練表示，“退場並不是件好事。在越南工作，努力不讓韓國的國格下降。” 球迷們之間甚至出現了“希望朴教練能回到國內執教”的說法。不過，這位成為越南英雄的老帥似乎對回歸祖國(執教)並不迷戀。他說：“韓國有很多有能力的年輕領導人。不貪韓國主教練的位置，也不貪心。(在韓國)我的時代已經結束了。”

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