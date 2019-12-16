安倍：“24日在中國成都與文在寅總統舉行單獨會談”. December. 16, 2019 07:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 日本首相安倍晉三表示，將以在中國舉行的韓中日首腦會談為契機與文在寅總統會面。按照慣例，首腦會談通常會根據兩國協議同時發表，但日本首先公開了首腦會談的事實。青瓦臺表示“正在調整日程”，但並未否認是否舉行韓日首腦會談。 據日本媒體報道，安倍晉三13日在內外局勢協調會上發表演講時表示：“將在聖誕節前夜在中國成都出席韓中日領導人會議，並借此機會與中國國家主席習近平和國務院總理李克強舉行會談，並計劃與文總統舉行首腦會晤。”韓中日領導人會議將於23日至24日在中國成都舉行，文在寅總統、安倍晉三首相和李克強總理將出席。韓日兩國正在協調在韓中日首腦會議之前分別與習近平主席進行單獨會談的方案。 外交界就安倍首相破例公開韓日首腦會談壹事分析稱，“這與日本國內的政治狀況有關”。因將政府主辦的活動私有化的所謂“賞櫻會醜聞”而陷入危機的安倍，試圖將輿論的關註轉向韓日關系。青瓦臺計劃，通過此次韓日首腦會談，集中討論日本限制出口和《韓日軍事情報保護協定》等問題。

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