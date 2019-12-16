朝鮮回到“核暴走”，同時用洲際導彈與潛射導彈進行威脅. December. 16, 2019 07:40. by 孫孝珠, 黃仁贊 hjson@donga.com,hic@donga.com. 朝鮮13日在東倉裏再次進行了新型洲際導彈搭載用的新型發動機燃燒試驗。此舉距離美國時隔兩年再次主導聯合國安理會會議並警告朝鮮停止挑釁、向加利福尼亞州範登堡基地發射中程彈道導彈僅壹天。 朝鮮國防科學院14日在發言人談話中表示：“13日晚10時41分至48分，在西海衛星發射場（東倉裏）進行了重大試驗。”朝鮮人民軍總參謀長樸正天（相當於韓國的聯參議長）也在7個小時後發表談話說：“為了堅定、可靠地牽制和壓制美國的核威脅，將直接適用於其他戰略武器的開發。” 朝鮮7日在東倉裏進行發動機燃燒試驗時，並沒有公開試驗內容。因此，有分析認為，該發動機不是用於洲際導彈，而是用於運載人造衛星的發射體，但朝鮮在6天後宣布，其用途是裝備針對美國而正在開發的戰略武器即洲際導彈。 朝鮮還明確表示，此次試驗進行了7分鐘。朝鮮7日沒有透露試驗時間。專家們認為，7分鐘即420秒可能是新型洲際導彈二級火箭發動機燃燒的時間。據悉，朝鮮2017年11月發射的“火星-15型”洲際導彈是由於原先的“白頭發動機”緊急打造2級發動機，事前試驗燃燒時間也是200秒。因此，這意味著，如果通過燃燒時間延長壹倍以上的此次試驗確保推力更強的發動機，搭載重量是“火星-15型”洲際導彈兩倍以上的核彈頭，將更穩定地向華盛頓、紐約等美國本土東部海岸發射。 除了東倉裏以外，朝鮮在無核化談判時限即將到來之際，在平安南道南浦、山陰洞導彈工廠、豐溪裏等地同時暴露出各種異常征兆，正在展開最後階段的對美總攻勢。也就是說，朝鮮要把全境變成不知何時爆發的挑釁據點。 美國國際戰略研究中心韓國問題首席研究員維克多·車和約瑟夫·伯穆德茲當地時間14日通過“超越分裂”網站表示：“南浦造船廠的水中拖運船似乎隨時可以試射潛射導彈。”

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