現代汽車通過電動汽車“IONIQ Electric”進軍印尼共享汽車市場. December. 16, 2019 07:41. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代汽車將在印度尼西亞共享汽車市場首次推出本公司的電動汽車“IONIQ Electric”。 現代汽車15日表示，將在印度尼西亞雅加達與東南亞最大的車輛呼叫•共享服務企業Grap舉行“IONIQ Electric交接儀式”，開始以電動汽車為基礎的車輛呼叫服務。現代汽車決定向Grap方面提供用於示範事業的20臺IONIQ Electric汽車。 現代汽車和Grap將從明年初開始利用IONIQ Electric運營雅加達地區的車輛呼叫服務。計劃到明年年末為止依次擴大運營臺數。 IONIQ Electric一次充電的最大行駛距離為271公裏。如果用快速充電器充電，1小時內可以充電80%，可以節約時間。現代汽車方面解釋說，特別是IONIQ Electric不僅不排放廢氣，而且與內燃機車輛相比經濟性更強。 印度尼西亞政府最近積極擴大電動汽車普及範圍，包括加強對電動汽車的稅收優惠。在印尼銷售的純電動汽車特別消費稅為0%，而且政府正在考慮提供額外獎勵。 現代汽車期待以此次事業為契機，搶占印尼電動汽車市場。 特別是，上月決定在印度尼西亞建立年產量最大25萬輛的工廠，今後還將推出符合地區特色的電動汽車。 現代汽車印尼生產法人崔允錫(音)表示：“今後鞏固在印尼電動汽車市場的領先地位，並通過加強與Grap之間的電動汽車夥伴關系，主導向移動性(mobility)解決方案提供企業轉變。”

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