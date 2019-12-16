朝鮮危險的虛張聲勢，在關閉對話機會之前擺脫自我毀滅之路吧. December. 16, 2019 07:41. . 朝鮮13日宣布在東倉裏導彈試驗場進行了第二次“重大試驗”。這次試驗從晚上11點41分開始進行了7分鐘，但是沒有公開內容。據推測，朝鮮是在六天前進行洲際彈道導彈用壹級發動機試驗後進行的二級發動機燃燒試驗。在朝鮮南浦還被捕捉到了似乎正在準備發射潛射導彈的動向。 朝鮮就像在玩“二十關”壹般，接連發出撲朔迷離的對外挑釁信息。此次公開“7分鐘”的試驗時間，稱是為了“開發遏制美國核威脅的戰略武器”。這很可能是可以再次進入大氣層的洲際導彈二級推進器的燃燒試驗。朝鮮是在繼續玩懸崖威脅，以模糊的宣布和可疑的舉動刺激想象力，試探反應，最終會越過“紅線”。 但與此同時，朝鮮又暗自透露出在最後關頭妥協的意向。朝鮮聲稱，“只有克制任何刺激我們的言行，才能在舒服度過年底”，表示看美國的態度也可能克制年底的洲際導彈挑釁。這無疑是針對美國對朝政策特別代表史蒂芬·比根昨天訪韓的言辭。也就是說，朝鮮采取的是壹方面期待升級為副國務卿的比根代表表現出某種轉變態度，另壹方面在最後全力進行示威的兩面戰術。 美國不會對這樣的朝鮮感到興奮或屈服。從管理局勢的角度提出，打出逆轉牌的可能性是有的，但即便如此，也不會答應解除對朝制裁等毫無根據的要求。美國立即強化了對朝監視網，並開始討論壹段時間以來態度消極的聯合國制裁問題。今後，美國將通過與周邊國家的合作，致力於對朝鮮的經濟、軍事進行封鎖。美國擁有足夠的力量，可以勒緊朝鮮的脖子。朝鮮越是挑釁，美國越會尋求多種手段。 朝鮮前天表示，“我們儲備了巨大的力量”，提出了“力量均衡”。沒有比這更虛張聲勢的了。“力量均衡”即勢力均衡（balance of power），是指在以強國為中心的國際政治現實中，由實力創造的秩序，但不是說連居民的饑餓都無法解決的朝鮮，手中掌握了核武器，就可以這樣說話。以連主體都做不到的核保有國姿態，只會自取滅亡。朝鮮還是先見見比根代表吧，這可能是朝鮮自己規定的“年底時限”的最後機會了。

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