分裂造成的離散的痛苦，在忘卻的記憶中召回. December. 16, 2019 07:41. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 從1952年10月37人到達東柏林開始，到1956年為止，共有357名朝鮮大學生到東德留學。但朝鮮(北韓)政府於1959年提前召回了40人，並讓當時所有在東歐留學的學生暫時回到朝鮮接受政治思想教育。在這種情況下，還發生了11名學生通過西柏林逃到西德的事件。 國際學術會議將超越理念和民族的視角，講述在韓朝的正式歷史敘述中被省略過的人們的故事。西江大學變性研究所(所長林智賢)將於16日、17日在首爾麻浦區西江大學金大建館舉行學術會議“超國界的(transnational)朝鮮：被忘卻的記憶和自下而上的歷史”。 學術會議的一個主題是有關分裂的“Diaspora(離散)”。德國蒂賓根大學教授李有載在《反帝國主義的英雄們：去東德的朝鮮戰爭孤兒和留學生》發表文中，將焦點放在了20世紀50年代朝鮮與“社會主義兄弟國家”進行人員交流時發生的日常生活上。 據發表文內容顯示，上世紀50年代，朝鮮政府出於各種目的向這些國家輸送了2.4萬多名戰爭孤兒、5000多名留學生和7800多名工人。朝鮮看到派遣到東德的戰爭孤兒在結束教育回國後染上了“頹廢的歐洲生活”和“違反勞動者階級的思想”，於是開始召回留學生。留學生與東德人成為戀人或結婚的情況也沒有例外。李教授表示：“大部分東德女性無法跟隨朝鮮丈夫或男友前往朝鮮。現實殘酷地將她們變成了離散家屬。” 此外，包括從近代欲望的角度審視朝鮮初期公寓文化的加拿大多倫多大學教授安德烈•施密德發表言論在內，“朝鮮的悖論建築”(夏威夷大學教授金知衡)、“移動的朝鮮女性的遠距離母性”(朝鮮大學院大學教授金聖景)、“居住在英國的朝鮮移民的故國政治”(德成女子大學教授李秀貞)等言論也將發表。

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