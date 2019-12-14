稀奇古怪的“4+1”選舉法，如果強行處理，議會政治也會死掉. December. 14, 2019 07:35. . 被指定為迅速處理法案的《公職選舉法》修改案昨天被提交到國會全體會議後，自由韓國黨宣布：“將以阻擾合法議事進行應對。”選舉法案是把自由韓國黨排除在外、以執政黨和眾多小執政黨為中心的“4+1”協商機制制定的。這是首次在制訂選舉規則的選舉法協商中將第壹大在野黨排除在外。自由韓國黨預告今天將進行大規模場外集會，朝野對峙預計將進壹步激化。 昨天自動附議的選舉法修訂案是“4+1”協商機制今年4月制定的原案。對選區253席、比例代表75席適用50%的聯動率。但是，在因國民反對而無法擴大議員定員數後，考慮到反對裁減選區的議員，制定了選區250席、比例代表50席的修訂案。但是，對於與政黨得票率聯動分配的比例代表議席數，據悉“4+1”協商機制內部正在進行最後談判。有人指出，當初在指定快速處理案時強調的“按政黨得票率分配議席數”的原則變得毫無意義，變質為根據執政黨和眾多小野黨的利害關系而瓜分股份。 此次選舉法協商從壹開始就出現了不正常的情況。國會協商傳統上是以20席以上的交涉團體為中心進行的。但這壹次，沒有任何法律依據的任意機構“4+1”協商機制卻壹直在進行密室協商。第壹大在野黨和正未來黨柳承敏系在討論過程中被徹底排除在外。如果采取這種方式，今後有可能壹再出現利害關系相合的政黨相互勾結、在排除特定政黨的情況下用迅速處理案來左右主要立法的傲慢行為。 在處理選舉法後，“4+1”機制將立即提交《高層公職人員犯罪調查處法》（簡稱公調處法）並予以推進。即使把自由韓國黨和正未來黨柳承敏系的議員數加在壹起，也不能用投票對決來阻止。“4+1”機制歸根結底是想用數量的力量破壞協商政治。把民主化作為政治資產的執政黨強行推行反民主的數量政治，這是自相矛盾的，也是不可取的悖論。反民主的行為會招來逆風。到最後也不能放棄協商。

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