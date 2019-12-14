“最近韓國發生了什麽事？”. December. 14, 2019 07:35. by 朴湧 parky@donga.com. “最近韓國發生了什麽事情？” 在美國紐約經營餐廳的A社長不久前為了獲得事業想法而來到了韓國。他說“在正是做生意的好時候的晚上7點左右，看到首爾鐘路明洞江南餐廳的桌子空空如也，嚇了一跳。我擔心餐廳會不會倒閉。”A社長在首爾似乎看到了“每周52小時工作制”實施後市中心餐廳街的風景。對我們來說熟悉的事情對於好不容易來到首爾的他來說是陌生的。他惋惜地說：“韓國到底發生了什麽事情？” 在首爾，隨著工作時間的縮短，會餐減少，早早下班的上班族也很多，雖然嘴上說晚上生意不好做，但心裏很不是滋味。在美國，除了事務職和專門職等例外職種，法定工作時間是每周40小時。盡管如此，A社長的紐約餐廳在晚上的生意中，如果不翻三四次桌子(翻臺，換客人)就會出現緊急情況。 美國經濟去年增長了2.9%。今年和明年的經濟增長率預計分別為2.2%和2.0%。這一增長率超過了潛在增長率(1.9%)。盡管如此，曼哈頓房地產市場的氣氛卻並不樂觀。供給增加，再加上稅金增加，價格下降。難怪房地產經紀人會誘惑海外富豪，“現在只要在曼哈頓買個‘石頭’就能賺錢。這與房價暴漲的首爾截然不同。 對於美國同胞來說，扶搖直上暴漲的首爾房價並不令人感到驚訝。只是奇怪的是，經濟、就業市場都不怎麽樣，就是房價一漲再漲，飯店裏也沒有多少客人。旨在縮小收入差距，消除財富不平等，挽救經濟的“收入主導增長試驗”已經進行了兩年，韓國經濟今年甚至出現了低於潛在增長率(2.5~2.6%)的2%的增長率。但是，卻聽到了令人難以置信的故事，作為收入主導增長的總指揮，青瓦臺的參謀們憑借一套“聰明的住宅”，在短短一年內增加了數億韓元、10億韓元以上的財產，拉大了資產差距。 當然，A社長的首爾之行並不是沒有收獲。他在首爾學習了投入能進行點菜和結賬的機器的餐廳的管理經驗，並打算在紐約挑戰一下。美國勞動市場呈現出半個世紀以來最低的失業率。因為很難招到人，所以對最低工資上漲的排斥感比較低。擔心生意不好的首爾飯店社長們所感受到的最低工資上調強度與紐約不同。 美國民主黨公開對美國總統唐納德•特朗普的彈劾案後一個小時，就在明年的選舉中被認為是特朗普總統的重大經濟業績之一的美國•墨西哥•加拿大協定(USMCA)達成了超黨派協議。也就是說，無論內心如何，在彈劾總統的討論和大選之前的非常局面下，為了民生的“對話和妥協”政治正在部分運轉。這與別說是超越黨派的協議，就連預算案、選舉法等都展開攻防戰的韓國政治圈不同。 “每周52小時工作制”甚至讓首爾市中心餐廳的桌子都變得很尷尬，要想成功落實，必須改善工作場所的生產效率。但是，韓國最大的汽車公司工廠卻發生了工會以工作時間不能使用WiFi為由拒絕夜間工作的“WiFi怠工”，對此A社長能理解嗎？ 據說，明年世界經濟將比今年更糟。朝鮮無核化協商、美中貿易戰爭、美國大選等影響韓國經濟的“危機雷管”也隱藏在暗地裏。比起明年用自己獨到的理論全副武裝，比著床鋪，像剪斷人腿一樣猛撲過來的“黑板經濟學者”，在飯店、市場、企業和工廠等現場尋找克服危機的頭緒的公務員、政治活動家，哪怕多增加一名也是好的。

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