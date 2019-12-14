Facebook：“泡菜是明年全球流行趨勢之一”. December. 14, 2019 07:35. by 任寶美 bom@donga.com. 12日(當地時間)，據美國CNN報道稱，Facebook預告了泡菜的世界流行趨勢。 Facebook今天指出，明年流行的潮流包括“柔軟的素食主義者”“牛奶浴”“泡菜”“80年代復古”等。這是以世界13個國家Facebook用戶共享的帖子為基礎預測的《2020 Topic&Trend報告書》中的內容。 根據國家分析的今年報告書中，泡菜出現在澳大利亞篇。報告說，澳大利亞是引領世界健康潮流的國家，許多人都在尋找發酵食品，如泡菜或克非爾(保加利亞等東歐山區用羊和山羊奶制成的發酵酒)。報告接著補充說，“最近在美國，人們也經常吃澳大利亞的鱷梨(牛油果)烤面包片。這次美國人也可能追隨澳大利亞的流行趨勢。泡菜不僅僅在韓國人的飲食裏少不了，現在已經被介紹到了美國。” 報告書還預告了因為擔心動物飼養帶來的環境汙染，所以主要吃素食，但偶爾還會吃肉類的“極權主義”運動、名人們推崇的牛奶沐浴、千禧一代之間的“80年代復古文化”等的流行。只對美國用戶進行調查的去年報告書中，曾預測“零浪費經濟(垃圾減少運動)”、推理型恐怖電影、ASMR(意為自發性知覺高潮反應•Autonomous Sensory Meridian Response)、健康Soul Food等將在今年成為潮流。

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