征服全世界的《小王子》誕生記. December. 14, 2019 07:36. by 金基潤記者 pep@donga.com. “沒什麽。只是個把事情放在心上上路的小家夥。” 1942年，在美國紐約一家餐廳吃午飯的聖德克旭貝裏在白色餐巾紙上開玩笑地畫著一幅畫。據說，當時一起吃飯的人問他畫什麽時，他做出了上述回答。 他隨手塗畫的小家夥後來成了“小王子”，與全世界的讀者見面。把作品的情節和文學意義原原本本地講出來，也許就是浪費時間。截至目前，已被翻譯成250多種語言，銷售超過1億冊的名著的特別版《加利馬爾版》已在國內翻譯出版。明年是作家誕生120周年，因此意義更加深遠。 《加利馬爾版》是以出版法語初版的加利馬爾出版社的名字命名的特別版。2013年出版社為紀念作品出版70周年，推出了介紹作家生活和作品誕生的書。 書大致分為三部分。第一章加入了大量關於作家的報刊、插圖資料、文獻、信件等，對作品的誕生過程進行了細致的梳理。第二章轉載了原著，最後一章刊登了所謂“小王子”粉絲，有專家之稱的法語圈教授、作家的評論。 有趣的是，其中的第一、第三章包含了在韓國很難接觸到的資料。第一章中，密密麻麻地記錄了從作者隨手塗畫的插圖、便條、練習筆記，到他在美國活動時所經歷的插曲，以及身邊人的證言等。曾與聖德克旭貝裏有來往的美國記者西爾維亞•漢密爾頓說：“他給我們講了一個尚未開始的‘小王子’的故事。聖德克旭貝裏委托我進行研究和批評。”提出“一起在作品中畫畫吧”建議的漢密爾頓，也許他對作品的貢獻比我們想象的要大。 第三章從學術角度論述了作品的主題、關系和文明。雖然是學術性的，但是以書中的場面為例進行說明，讀起來比較順滑。也許有人會認為，刊登作品的第二章會被忽視。但是這種擔心根本沒有必要。先讀另一章後，自然會讀第二章。精美的童話插圖更增添了閱讀的韻味，法國文學專業人士兼美術評論家的譯者補充的豐富的註釋有助於讀者更好地理解。

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