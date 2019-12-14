出口依賴度高的韓國經濟有望得到喘息. December. 14, 2019 07:36. by 周愛眞, 朴湧 jaj@donga.com,parky@donga.com. 隨著美國和中國的貿易紛爭達成第壹階段協議的消息傳開，對出口依賴度較高的韓國經濟也有望得到喘息。但有觀察人士認為，今後談判可能再次陷入僵局，現在還不能掉以輕心。 韓國政府和經濟專家們13日表示期待，通過此次美中協議，韓國經濟的不確定性將得到壹定程度的緩解。產業通商資源部的壹名有關人士表示：“這是達成協議的第壹步，可以解釋為，這是全球通商環境不再惡化的積極信號。”企劃財政部經濟分析課長洪敏錫（音譯）也評價稱：“如果美中貿易矛盾得以圓滿解決，之前通過多種途徑對韓國經濟產生負面影響的因素將得到消除”，“明年從對外條件方面來看是積極的。” 最令人期待的是出口能夠找到出路。韓國的出口從去年12月起連續12個月減少。友利金融經營研究所在最近的報告中分析稱：“今年1月至9月韓國在貿易前10位國家中出口減幅（-9.8%）最大，受美中貿易戰爭的影響最大。”韓國銀行總裁李柱烈也在今年10月分析稱：“受美中貿易糾紛的影響，今年韓國經濟增長率下降了0.4個百分點。”韓國對華出口比重較高，因此在美中貿易紛爭中尤為脆弱。去年韓國的總出口中，對華出口占26.8%。 不過，雖然通過此次協議打開了解決爭端的閘門，但美中兩國的矛盾並沒有完全消除，從這壹點來看，仍然存在著憂慮。也就是說，雖然美國和中國各自政治上的利害關系相吻合，達成了第壹階段的協議，但兩國爭端隨時都有可能再次爆發。外媒認為，此次協議只不過是急於取得政治成果的兩國政府的“迷妳交易”。這是因為，美國總統特朗普把從中國獲得的大規模農產品購買承諾宣傳給核心支持層農民，中國國家主席習近平則主張，為了扶持經濟，得到了必要的關稅下調。 為了眼前的“迷妳交易”，將敏感話題推到次要位置，這也使得今後的談判前景暗淡。這次沒有處理兩國尖銳對立的中國向國營企業支付補貼的問題，沒有處理禁止向美國企業強制要求技術轉讓等難題。在美國，有分析指出，特朗普總統在關稅這壹核心談判籌碼上過分讓步，在今後的談判中難以再讓中國作出讓步。”現代經濟研究院經濟研究室長朱元（音譯）表示：“談判現在只是開始階段，今後還要繼續觀察。”

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