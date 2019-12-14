研究：“朝鮮可能把宣布無核化談判結束作為聖誕禮物”. December. 14, 2019 07:36. by 申나리 journari@donga.com. 韓國國家情報院下屬的國策研究機關預測，如果今年內不能實現朝美對話的戲劇性逆轉，朝鮮將在本月下旬舉行的勞動黨第五次全體會議上宣布朝美無核化談判結束。 韓國國家安全戰略研究院13日在首爾廣場酒店舉行《2019年局勢評估和2020年展望》記者會，並做出了上述表示。研究院強調，朝鮮此前預告的“聖誕禮物”不壹定是軍事挑釁，也有可能是言語威脅，有必要關註朝鮮是否會發表與美國有關的立場。責任研究委員金仁泰（音譯）表示：“去年4月黨中央委員會第三次全體會議上正式發表了‘中止核試驗、試射洲際導彈’，若沒有采取任何措施就發射（洲際導彈），那麽也要考慮對內因素，制造發射的名份。”研究院表示，短期內朝鮮可能會采取恢復核活動、維修火箭試驗場等低強度措施。 研究院壹名相關人士進壹步分析說：“朝鮮很大程度上可能是打算以最近集中釋放的信息為基礎，終止對美國的無核化對話，並試圖將今後的談判發展成為核裁軍談判。” 研究院15日表示，以美國副國務卿提名人史蒂芬·維根訪韓為契機，朝美有可能在板門店舉行接觸，但前景不容樂觀。研究院學術合作室長李秀炯（音譯）表示：“朝鮮不想先打破朝美對話的局面，如果拒絕美國的對話姿態，那麽朝鮮的責任就會增大”，“雖然朝美見面的可能性很高，但是期待僵硬的朝美關系出現逆轉就有點過了。” 有人認為，韓朝關系的原地踏步將會持續壹段時間，如果朝美關系緊張，為了緩解南北之間的軍事緊張，朝鮮也有可能提議舉行南北軍事當局會談。責任研究委員金壹基（音譯）表示，“我認為祖國和平統壹委員會委員長李善權和統壹戰線政策室長金聖惠明年可能會登場”。他認為，祖國和平統壹委員會委員長的繼任者將於明年4月左右確定。

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