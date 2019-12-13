“讓暖和一點”，起亞汽車推出搭載語音識別裝置第三代K5. December. 13, 2019 07:34. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 起亞汽車12日推出了時隔4年完全變更的車型—第三代K5。此次上市的K5在上個月事前預約後，在21天裏共簽訂了1.6萬輛的銷售合同，創下了起亞汽車的最高紀錄。 起亞汽車表示，此次K5將“觀賞樂趣”“乘坐樂趣”“駕駛樂趣”等3種樂趣提升到了一個新的高度。車身前部是起亞汽車設計的象征“虎鼻(老虎鼻子)”散熱器格柵，與舊款相比橫向寬度得到大幅擴張，具有更加大氣、更具存在感的形象。K5的輪距(車輪在車輛支承平面(一般就是地面)上留下的軌跡的中心線之間的距離)和車身全長分別增加了50毫米和25毫米。全高(高)降低了20毫米，變身為動感中級轎車。 此外，該車還增加了語音識別車輛控制功能、空氣凈化系統等多種便利功能。不僅是“給我開空調”等直觀的命令語，即使像“讓暖和一點”一樣非常口語話的表現，也能準確把握駕駛者的需求，輕松控制便利功能。含微塵傳感器的空氣清潔系統，無需司機單獨操作，也能自動凈化空氣。 價格方面，分別為汽油2.0車型2351萬韓元，汽油1.6渦輪增壓2430萬韓元，LPi 2.0 2636萬韓元，混合動力2.0 2749萬韓元(個別消費稅3.5%標準)等。

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