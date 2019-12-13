盡快結束用於議會選舉的內閣改組，整頓公職綱紀. December. 13, 2019 07:34. . 國務總理李洛淵的繼任人選正經歷陣痛。據悉，五選議員丁世均代替壹度崛起的金振杓進入了總理人選必要的驗證階段。也有傳聞稱，李洛淵將繼續留任。當初總理和前法務部長曹國的後繼人選壹起進行的構想，也以單獨指定法務部長候選人而告終，而且新任總理候選人的周內宣布事實上也已告吹。 在這種情況下，文在寅總統昨天更換了關稅廳廳長金榮文和山林廳廳長金在賢等3名次官級官員。他們雖然是現政府上臺初期任命的部門負責人，但部分人很有可能作為執政黨候選人參加明年的4·15議會選舉。由於總理人選出現分歧，而且幾位部長的更叠也出現差池，因此他選擇了不經過國會人事聽證會的次官人事調整的迂回路線。這種內閣改組的混亂局面預計將持續到除地方自治團體長以外的公職人員的辭職時限明年1月16日。 黨政內外早就傳出李洛淵參加議會選舉的傳聞。幾名政府部門負責人隨時在戰略選區輿論調查中與在野黨候選人展開競爭。在對人事方向特別敏感的公職社會，只要傳出部門負責人的更叠說，百倍警惕地放下手中的工作是家常便飯。如果包括總理室在內的部門負責人被卷入改組內閣的傳聞中，部門間的業務調整就會被排除在關註之外，公職社會也必然會陷入“伏地不動”的局面。越是推遲改組內閣，反復出現混亂，國政就越會失去方向，只能停滯不前。 從時間上看，年底年初是總結全年、制定新年主要工作計劃的關鍵時期。在這種局面下，地方自治團體高層人員和公共企業高層人員為了參加議會選舉紛紛辭職，情況十分混亂。即使議會選舉再重要，政府也要毫不動搖地抓住國政的中心，這樣才能讓國民安心地工作。青瓦臺應盡快結束內閣改組混亂局面，切斷國政漏水的可能性。特別是，就前蔚山市長金起炫涉嫌下命調查問題，政府介入選舉的爭議成為政治爭論焦點的情況下，必須整頓松懈的公職綱紀，堅決杜絕公務員介入選舉。

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