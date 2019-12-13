包含朴恒緒成功記的書籍出版等熱潮仍在持續. December. 13, 2019 07:34. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “米丁克”朴恒緒主教練(60歲)和越南22歲以下國家代表隊球員們乘坐的專機於11日晚抵達越南河內的內排機場。數千名球迷來到機場迎接60年來首次奪得東南亞(SEA)足球錦標賽冠軍的英雄們。在掌聲中走下專機的朴教練在收到祝賀花束後露出了燦爛的笑容。 回國後，代表團乘坐大巴前往總理公館。乘坐插有越南國旗和太極旗的摩托車、拖拉機等的粉絲們緊跟大巴。越南媒體通過網站實時轉播了代表團的移動情況。代表團在警察護送下抵達公館，與越南總理阮晉勇一起享用了由鱘魚、炸雞咖喱等組成的晚餐。 朴教練表示：“將冠軍榮譽獻給越南人民。決賽前，總理寄來的信也給了我力量。正是因為有了這麽多的助威，球隊才最終獲得了冠軍。”信中說，“所有越南人都和你們在一起”。阮總理回應說，“這次勝利將為越南的發展帶來靈感。” 在越南，包含朴教練的成功戰略的書也成為了話題。越南媒體《ZING》報道稱，“去年出版的《朴恒緒的管理風格—商業成功的秘密》再次受到關註。書中包含了朴教練對待球員的秘訣和他的生平事跡。”越南在線書籍銷售網站上出現了“這是一本有助於企業經營的書”“朴教練的成功給60歲前後的同齡人帶來了自信”等評論。 去年10月與越南選手在韓國進行轉地訓練後，獲得鈴木杯冠軍的朴教練為了找回美好的回憶，將訪問故國。朴教練將於14日和22歲以下國家代表隊一起前往慶南統營，進行轉地訓練一直到本月22日。這是越南為首次進軍奧運會做準備。越南隊在將於明年1月在泰國舉行的亞足聯23歲以下足球錦標賽上被分在D組(韓國C組)。16個國家參加，分成4個小組進行小組賽，各小組前兩名進入八強，展開淘汰賽較量。2020東京奧運會的參賽權包括東道主日本在內共有4張。如果屆時日本隊進入4強，那麽前四名都將獲得參賽權，但如果擁有自動參賽權的日本隊被擋在4強之外，那麽只有獲得前3名的球隊才能獲得參賽權。

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