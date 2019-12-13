美國對朝鮮的洲際導彈威脅亮出“洲際導彈對抗牌”. December. 13, 2019 07:34. by 朴湧 parky@donga.com. 在當地時間11日在紐約舉行的安理會會議上，美國對朝鮮的挑釁動向進行了強烈的警告。特別是，美國還提到了特朗普總統此前壹直默認的發射短程彈道導彈的問題，暗示了改變對朝接近方法的可能性。 美國駐聯合國大使凱利·克拉夫特當天在安理會會議上表示：“朝鮮僅今年就發射了20多枚彈道導彈”，“彈道導彈與射程無關，都妨礙地區安全與穩定，明顯違反了聯合國安理會決議。”自朝美舉行核談判以來，美國沒有對朝鮮發射短程彈道導彈進行強烈的應對，而是警告了對美國有直接影響的遠程導彈的發射和核試驗。克拉夫特警告說：“這種行動將帶來危險，將導致為未來尋找更好道路的機會之門關閉。”但他表示：“如果朝鮮出面談判，我們做好了靈活應對的準備”，敦促朝鮮改變態度。 據悉，美國對朝政策特別代表、副國務卿被提名人史蒂芬·比根當天也會見了安理會理事國代表，就朝鮮問題表達了目前狀況的嚴峻性。 美國連日來派遣主力偵察機到韓半島加強對朝監視，12日在加利福尼亞州範登堡空軍基地附近設定了禁飛區。觀察人士認為，這可能是為應對朝鮮高強度挑釁的威脅，即將發射“民兵-3”洲際彈道導彈。有分析稱，“話對話”的對抗有可能演變成“遠程導彈對洲際導彈”的對抗。 美國空軍當天通過航空告示，從範登堡基地向太平洋方向設定了六角形形態的禁飛區域。最遠的地方距離基地1000公裏左右。今年5月至10月，美方在範登堡基地進行了多次“民兵-3”的試射。

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