價值793億韓元的克裏姆特畫作在垃圾袋中被發現. December. 13, 2019 07:35. by 任寶美 bom@donga.com. 本以為失竊的古斯塔夫•克裏姆特的作品時隔22年再次出現在美術館的墻縫裏。 意大利安莎通訊社10日(當地時間)報道稱，在皮亞琴察的裏奇•奧迪現代美術館發現了疑似1997年丟失的被推測為是克裏姆特《女人的肖像》(照片)的作品。 據《每日電訊報》報道，當天，美術館園藝工人在清理建築外墻的爬山虎時，發現了貼在墻上的金屬板。 打開後，看到了連接建築內壁和外墻的縫隙，裏面有黑色袋子。園藝工人說：“剛開始還以為是垃圾。”美術館副館長勞拉•邦潘蒂說：“從作品背面的私吞封條或印章來看，這似乎是真品。這好像成為了最好的聖誕禮物。”如果是真品，其價值估計將達到6000萬歐元(約793.0692億韓元)。 皮亞琴察文化咨詢委員會負責人不排除小偷偷盜作品後重新將其放回的可能性。這名負責人在共和廣場說：“在失竊事件發生後，我們立即對當時的美術館、庭院的所有地方進行了仔細搜查。最奇怪的一點是作品的狀態非常好。我看不出它在那裏呆了22年。” 《女人的肖像》在消失約10個月前的1996年，被披露是克裏姆特在其他作品上所畫的唯一作品，一度成為話題。當時X射線分析結果顯示，《女人的肖像》是被推測是在1912年失竊的克裏姆特的另一部作品《年輕女人的肖像》上面畫的畫。

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