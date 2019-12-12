孫正義投資感下降嗎？繼“wework”投資失敗後，“wag”也進入撤退程序. December. 12, 2019 07:27. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本軟銀集團總裁孫正義領導的“願景基金”決定出售伴侶犬散步代理企業“wag”的股份。願景基金由於投資美國辦公室共享企業“wework”（威沃克）、美國車輛共享企業“優步”等失敗等原因，今年第三季度（7月-9月）創下了2016年基金成立以來的最差成績。有分析認為，在這種情況下，孫正義又增加了壹個“投資失敗”的事例。分析人士認為，由於願景基金業績嚴重惡化，其影響對整個集團形成惡性循環。 美國有線電視新聞網（CNN）10日（當地時間）報道稱，“去年在wag投資3億美元（約合3571億韓元）的願景基金決定把所持股份的壹半回售給wag”，孫正義似乎正在放棄投資wag。軟銀還交出了由軟銀高管擔任的wag的董事會席位。CNN指出：“得益於軟銀的巨額投資，看似要成為新壹代信息技術企業巨頭的創業公司再次沒落。” 軟銀集團僅今年第三季度就出現了超過7000億日元（約合76852億韓元）的赤字。這是因為這壹期間僅願景基金就虧損9702億日元。分析人士認為，手機和電信業等主業成績尚屬良好，雖然能夠彌補部分願景基金的損失，但畢竟有限。 壹直以來，願景基金的投資選擇完全依賴於孫正義的感覺。他喜歡投資意味著企業價值超過10億美元的非上市企業的“獨角獸”企業。這就是為什麽以9月末為基準，軟銀向韓國Coupang、美國優步、威沃克、Slack、中國滴滴出行等全世界88家創業企業投資了約707億美元的原因。不過，優步和威沃克的虧損嚴重，Coupang也沒有取得什麽成績。 “獨角獸”企業由於其特點，業務環境變化劇烈，業績和企業價值波動也不可避免。似乎反映了這壹點，今年年初，威沃克的企業價值還達到了470億美元，但最近卻下降到了80億美元。原本想通過首次公開募股募集資金，但由於對收益性的懷疑性分析出臺，被無限期推遲。最近甚至出現了破產論。孫正義向威沃克投資了103億美元。 優步同樣虧損累累，今年5月首次公開募股後市值縮水330億美元。第三季度的凈虧損額也達到11.62億美元，比去年第三季度（9.86億美元）的虧損幅度更大。願景基金對優步的投資金額也達到了93億美元。 日本時事周刊《AERA》上個月報道稱，“孫（正義）總裁是會計專家，不是人工智能等IT領域的專家”，對他的投資實力提出了質疑。 另壹家經濟周刊《東洋經濟》則指出，“核心是威沃克業績的恢復”，“要服務升級，讓金融市場和投資者看到它不是單純的房地產租賃公司”。 在這種情況下，孫正義依然充滿信心。他在11月6日的記者會上表示：“業績糟糕透頂。我心情很差。我要反省”，“（不會因為投資企業的業績低迷）而退縮。將按計劃推進願景基金II的推出。”他還強調：“任何企業都沒有‘百戰百勝’。”他以在說明自己的投資方式時喜歡引用“昆蟲”而聞名。孫正義強調：“即使地球出現巨大行星撞擊，昆蟲（初創企業投資處）也會存活下來。在那裏開始就可以了。”

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