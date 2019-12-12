和2002年的韓國一樣…連呼“朴恒緒”，越南全境沈浸在恍惚中. December. 12, 2019 07:27. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 宛如一片紅色海洋的街道上爆發出喜慶的歡呼聲。“越南！冠軍！”“謝謝您，朴恒緒主教練！” 隨著宣告比賽結束的哨聲響起，在奪得曾經的夙願—東南亞(SEA)錦標賽男子足球冠軍的10日晚上，越南全國沸騰起來。日刊《越南新聞》這樣描述這一歷史性時刻。“實現60年夢想的全體國民沈浸在恍惚中。慶祝的浪潮開始了。” 這是一次強烈的“Di Bao”(越南球迷的街頭慶祝動作)。他們全身披著金星紅旗(越南國旗)，騎上摩托車或開著汽車，鳴笛，尖叫聲幾乎席卷了整個城市。也有人揮舞著朴恒緒主教練的肖像畫或太極旗，熱淚盈眶。越南媒體《Zing》報道稱，“這場熱鬧非凡的慶典活動持續不斷，甚至讓城市功能癱瘓。” “米丁克”朴恒緒主教練(60歲•照片)再一次給越南帶來了深深的感動,成為了國民英雄。由朴教練率領的越南22歲以下國家代表隊當天在菲律賓馬尼拉舉行的東南亞錦標賽男子足球決賽中以3比0完勝印度尼西亞隊，獲得了60年來的首枚金牌。越南在大賽元年(1959年)曾以“南越南”而非“統一越南”的身份參賽並奪冠。 在河內和胡誌明市等大城市，數千人聚集在設置在街頭的大屏幕前，展開街頭助威。正在河內旅遊的朴鎮浩(33歲)表示：“越南人一看到韓國人就舉手擊掌。也有人用韓語說‘朴恒緒，最棒’。”學校、醫院等也展開了團體助威戰。《Zing》報道說：“在國立醫院住院的病人也聚集在電視機前為球隊加油。對他們來說，國家隊的足球是最好的治療劑。” 27歲的越南人布杜伊通說：“每次國家隊足球比賽日，整個越南都會成為一體。讓我們感到自豪，像‘爸爸’一樣照顧球員的朴教練是英雄。”朴教練通過給選手們按摩腳部，鼓勵失誤的選手而不是指責的“爸爸領導力”征服了越南。 朴教練在決賽上上演了另一個動搖越南人心靈的場面。在領先3球的下半場第33分鐘，裁判在對方展開粗暴的身體對抗的情況下也沒有宣布犯規，因此他向裁判提出了抗議，結果被紅牌罰下。越南媒體報道說，“朴教練就像一只保護小雞的公雞。” 在足球場上，很有出現大比分領先的球隊主教練在抗議後被紅牌罰下的情況。朴教練表示，“在3比0領先之後，我產生了能夠取勝的想法。但是為了防止選手們和我一樣，緊張情緒一下子松懈緩解，所以進行了強烈的抗議。說實話，我並不知道會被罰下。” 11日，朴教練和球員們乘坐專機衣錦還鄉。回到越南後，他們來到總理府共進晚餐。獎金也像雨一樣不斷湧來。據越南新聞媒體報道，越南足協和文化體育部分別拿出30億盾和10億盾的獎金。再加上民間企業贊助金，總獎金超過70億盾(約3.6億韓元)，預計今後還會增加。朴教練表示：“因為有‘越南精神’(團結、鬥誌等)才能奪冠。球員們相信球隊和自己，回報了國民的支持。” 雖然接連取得了成果，但朴教練似乎仍然保持饑渴。目標是進軍2020東京奧運會決賽圈(22歲以下代表隊)和2022卡塔爾世界杯最終預選賽(A代表隊)。這兩者都是越南足球從未達成的成就。朴教練表示：“因為還有很多事情要做，所以不會失去初衷，將全力以赴。”

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