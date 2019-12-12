貪婪的國會不但沒有牽制預算，反而增加了10萬億韓元瓜分款. December. 12, 2019 07:28. . 比今年增加9.3%的513萬億韓元規模的明年預算案前天晚上在國會獲得了通過。與文在寅政府最早制定的2018年預算規模428萬億韓元相比，這是連續兩年實現9%以上增長、足足增加85萬億韓元的超大型預算。盡管如此，在國會審議中只削減了1.2萬億韓元。去年12月確定470萬億韓元預算時，削減額5.2萬億韓元也被批評為太少，但今年遠不及這壹水平。舉行議會選舉的年份的預算善心很強，因此比往年需要更多的削減，但只是裝出壹副削減的樣子。 議員們增加了現有的預算，又制定了沒有的預算。共同民主黨代表李海瓚的選區世宗市地區交通安全環境改善事業比政府方案的9.5億韓元多出了5.12億韓元。國會預算決算特別委員會委員長、自由韓國黨政策委員長金在原議員的選區龜尾-軍威-義城區的國道建設項目中，分配了比政府方案170億韓元多出50億韓元的預算。民主和平黨院內代表趙培淑為選區爭取到了政府案中沒有的全北益山彌勒寺景區建設預算7.25億韓元。國會以這種方式比政府計劃足足增加了10萬億韓元，之後才削減了1.2萬億韓元。 更何況，預算磋商過程壹團漆黑，執政黨和充當跑腿的眾多小野黨之間到底進行了什麽瓜分，全然不知。雖然預算案的處理幾乎沒有順利進行的年份，但往年朝野在預算結算委員會上經過壹番周折才達成協議的方案被提交到了全體會議。預算結算委員會是國會的正式機關，因此雖有不足，但總算留下了修改的根據。但是，這次出現了稀罕的事情，由共同民主黨和正未來黨黨權派、正義黨、民主和平黨，尚未具備政黨條件的新黨組成的名為“4+1協議體”的任意團體修改的預算案被提交到全體會議，就得到了通過。這個協議體沒有留下任何資料。分得的預算今後要逐壹拿出來沒收。 國會的任務是牽制政府。在使用國民資金的預算中更是如此。但執政黨不但沒有牽制和監督，反而忠實地扮演著“政府侍女”的角色，在這種情況下，無論執政黨還是在野黨，實勢議員們都只顧個人利益，暴露出不知廉恥的行徑。選民們應該記住把國民當作冤大頭、對任何批評都充耳不聞、赤裸裸地貪婪的他們壹個個，並做出嚴正的審判。

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