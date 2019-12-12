大師的建議. December. 12, 2019 07:28. . 有影響力的人的話會改變某人的人生。19世紀，美國畫家柴爾德•哈薩姆因法國著名畫家的一句話而成為畫城市風景方面的畫家。這幅畫是他第一次畫的城市風景畫。究竟是法國畫家說了什麽，他才畫出這樣的冬季風景畫呢？ 畫中，衣著考究的人們走在積雪的公園裏。穿著最新流行服裝的媽媽和孩子們暫時停下腳步，觀看鳥群。高樓大廈和車水馬龍的繁忙道路與被夕陽染紅的幽靜公園形成鮮明對比。畫描繪了他工作室附近的波士頓公園的風景。波士頓公園建於1634年，是美國歷史最悠久的公園。原來原是放牛的原野，但在畫這幅畫的時候，又重新改成了市民公園。同一時期安靜的住宅區公園旁的街道也變成了大廈林立的商業區。不僅是建築物，街上的電車、路燈、柵欄也都重新整修。畫家試圖通過正在開發的波士頓中心街的形象，把正在變化的美國城市充滿活力的形象融入畫幅中。 當時26歲的哈薩姆是從插畫家轉行當畫家不久的新人。他從1880年代中期就開始畫城市風景，這純粹是因為法國畫家讓-勒翁•傑羅姆的建議。“環顧四周，畫出你看到的。要相信布魯克林大橋比羅馬的圓形露天劇場(鬥獸場)更有價值，現代的美國比古代的裝飾品更出色。”傑羅姆本人是固守傳統的新古典主義畫家，但他要求追隨法國美術的美國畫家們尋找屬於自己的主題。 大師的肺腑之言深深銘刻在哈薩姆的心中。此後，他通過留學法國學習了印象主義，但並未成為追隨者。雖然受到印象主義畫風的影響，但他一生都不忘刻畫自己所屬的社會風景的美國畫家的身份。

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