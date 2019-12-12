美軍歸還四處基地，龍山基地也開始進行歸還磋商. December. 12, 2019 07:28. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韓國政府11日收回了韓美很久以前就已達成協議但遲遲沒有回收的4個駐韓美軍基地。韓美還決定啟動歸還龍山美軍基地的程序。 韓國國防部和外交部等在當天舉行的聯合新聞發布會上表示：“政府11日與美國舉行了《駐韓美軍地位協定》聯委會會議，就上述內容達成了協議。”政府收回的4個基地分別是：Market基地（仁川市富平）、Eagle基地和Long基地（兩處均為江原道原州）、Hobby Share基地射擊場（京畿道東豆川）。這四處基地在2009年至2011年間關閉，韓國政府隨後與駐韓美軍就歸還基地問題展開了磋商，但由於韓美兩國在凈化基地汙染費用問題上存在分歧，這些地方壹直處於擱置狀態。 韓國政府的方針是，除歸還基地外，將繼續就凈化環境汙染的費用問題與美國進行磋商。但有分析指出，如果先歸還基地就由韓國承擔汙染凈化費用，這種先例此次也會再次出現。據韓國政府推算，4個基地的凈化費用約為1100億韓元。 美第八軍司令部等大部分駐紮部隊都前往京畿道平澤，首爾龍山基地也啟動了歸還程序，但是預計將圍繞汙染凈化費用問題持續進行拉鋸戰。也有人分析說，就提前歸還駐韓美軍基地問題，韓國政府為了減輕美國增加防衛費分攤額的壓力，提出了將汙染凈化費用作為談判籌碼。

한국어