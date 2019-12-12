“讀書狂”比爾-蓋茨：“今年沈迷於小說”. December. 12, 2019 07:29. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 從2012年開始一直在自己的博客上公開“年末推薦圖書”的微軟(MS)創始人比爾•蓋茨發表了“今年冬天值得讀的5本書”。他解釋說，“這本書讓我可以探險其他世界。”據悉，蓋茨每年閱讀50多本書。 蓋茨創始人10日首次推薦美國黑人女小說家塔亞裏•瓊斯的《美國婚姻》，他說，“今年好像比往年更多地讀小說。”該小說講述了因丈夫的冤屈和錯誤審判而面臨悲劇的美國南部黑人新婚夫婦的故事。這被認為是顯示在現代美國社會種族歧視依然存在的優秀作品。前總統巴拉克•奧巴馬和廣播人奧普拉•溫弗瑞去年也把這本書作為推薦圖書。蓋茨創始人發表感想說：“完全沈浸在悲劇般的愛情故事中。” 美國女歷史學家吉爾•勒福爾寫的《那些真相》排在他的推薦圖書第二位。蓋茨創始人說，“在只有800頁的書中，講述了美國的所有歷史。這是最正直、最不萎縮的真實，所以很自信地推薦。”他還提到了自己最喜歡的作家之一，加拿大環境專家、曼尼托巴大學教授瓦茨拉夫•斯米爾撰寫的《成長》一書。 蓋茨創始人還推薦了美國加利福尼亞大學教授馬修•沃克撰寫的科學領域的圖書《為什麽我們要睡覺》，稱“這是講述人類行動的書中最有趣的”。美國教育專家戴安•泰伯納撰寫的子女指導書《有準備的人》也被列入了他的推薦目錄。

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