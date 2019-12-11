智異山山腳下出現“準音樂劇明星”. December. 11, 2019 07:27. by 姜正勳 manman@donga.com. 向往成為“大韓民國最高治愈城市”的智異山山腳水碾谷出現了準(預備)音樂劇明星。他們噴出的熱氣一下子融化了大雪嚴寒和德裕山風雪。 本報2007年啟動的人氣青少年文化藝術教育節目《朋友啊！文化藝術與遊樂—我也是韓流明星》的第51個活動於9、10日在慶尚南道鹹陽郡西上中學(設初中和高中部，校長黃周浩)和鹹陽女子中學(校長具英淑)接連舉行。26日將在居昌倉洞小學進行同樣的活動。 10日下午1點半，鹹陽邑鹹陽女子中學木蓮館。該校200多名學生用1個小時認真學習音樂劇《咱們鎮子》。編舞和舞蹈指導由通過海外演出獲得專業性認可的K-POP音樂劇組合“Luminous”負責。學生們歡快的身姿和活潑的笑容充斥著體育館。接著從2點半開始，學生們參加了音樂劇的舞蹈對決和學校介紹。給K-POP添加了故事情節，所以趣味和感動很大。 Luminous團員們的高水平演出賦予了未來K-POP明星們很大的動機。演出最後，學生們畫圓，高擎蠟燭，放低姿態，高喊“老師，我們愛你”。對老師一年的辛勤教誨表示感謝的同時，也表達了堅定面向未來的決心。 此前的9日下午，70多名學生在西上中學體育館度過了歡樂的時光。在演出中介紹學校的西上中學初三學生朴成賢、西上中學高二學生韓秀林說：“在學校第一次接觸了K-POP音樂劇演出。真的很有意思。”夢想成為K-POP明星的西上中學的張世莉(16歲)開心地笑著說，“我會努力在不久的將來登上舞臺。” 黃校長評價道，“因為是學生和演員們在一起表演的舞臺，所以感覺很好，特別是懷著對老師的感恩之心進行的燭光表演非常令人感動。”教導主任金成熙也報以熱烈的掌聲。鹹陽邑出身的總導演，同德女子大學廣播演藝系教授金春京表示：“希望學生都能以主人公的覺悟培養自尊心，成為思考未來的機會。” 慶尚南道教育廳(教育監 朴鐘勛)正在與本報、東德女子大學共同企劃該節目，通過音樂劇教育提高合作心和自尊心，使其成長為健全的文化市民。在慶尚南道，2012年在昌原、2013年在晉州、2014年在昌原(馬山)和河東、2017年在梁山、2018年在山清進行了學生音樂劇，受到了好評。以前，放假期間通過面試選拔的學生在學習音樂劇後登臺表演，但今年改為全校學生體驗和指導節目。

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