美國請求安理會開會，朝鮮挑釁將招致勒緊命脈的制裁和壓力. December. 11, 2019 07:27. . 聯合國安理會11日將討論應對朝鮮最近挑釁行為的對策。這是因為美國最近要求安理會討論朝鮮接連挑釁和追加挑釁的可能性。這是美國時隔2年再次要求安理會召開有關朝鮮的會議。前年年底國際社會以“極限施壓”應對朝核、導彈挑釁的局面似乎再次上演。 壹段時間以來，美國沒有把朝鮮的短程挑釁視為問題。理由是朝鮮沒有進行核試驗或遠程導彈發射等越過“紅線”的挑釁。與歐洲國家在安理會譴責朝鮮發射導彈不同，美國壹貫沒有回應。當初的10日，歐洲國家也曾要求討論朝鮮人權問題，但美國壹直保留立場。但是，隨著朝鮮宣布“重大試驗”等大型挑釁呈現面前，美國開始轉向積極應對。 如果安理會召開會議，預計將討論追加制裁等遏制朝鮮挑釁的對策。預計朝鮮會發出“不能打破談判局面”的警告信息。聯合國發言人杜賈裏克9日也再次要求朝鮮與美國恢復工作磋商。同時，此次會議將成為敦促中國、俄羅斯等對朝友好國家加強松散的對朝制裁、共同參與追加制裁的契機。 朝鮮設定“年底時限”強化對美威脅，也與聯合國制裁帶來的痛苦和焦慮不無關系。雖然連日發出好戰言辭並強調自力更生，但這只不過是虛張聲勢而已。朝鮮前天還通過高級別官員，毫不掩飾地對特朗普總統進行刻薄的批評，並強調了金正恩的“沈默”。“我們的國務委員會委員長還沒有表明任何立場，也沒有使用嘲諷和刺激的表達方式。” 最終朝鮮希望的是懸崖邊上的妥協，也就是朝美首腦之間的談判。金正恩可能迫不及待地希望特朗普總統能發來親筆信。如果是不可預測的特朗普總統，也有可能答應，但朝鮮要求的解除制裁或保障安全，如果沒有朝鮮的完全無核化，是不可能實現的。更何況，如果公開威脅並期待某種補償，那就是在自掘墳墓，而金正恩面臨的只會是進壹步勒緊命脈的壓力和制裁。

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