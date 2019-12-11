《專欄》C33. December. 11, 2019 07:28. . 因支氣管炎而即將死亡的她說是很想見見兒子。兒子在監獄裏。當司法當局表示不允許她兒子外出後，她就轉過身去面向墻壁躺下了。繼莎士比亞的戲劇之後被廣泛閱讀和演出的戲劇《真摯的重要性》的作者奧斯卡·王爾德就是她的兒子。 王爾德的母親簡女士“斯佩蘭紮”·王爾德是個多才多藝的女性。她是詩人、翻譯家、語言學家，同時也是愛爾蘭民族主義者和女權運動家。在愛爾蘭沒有人不認識她。王爾德繼承了母親的才華，先後在都柏林聖三壹學院和牛津大學學習，並壹路坦途地成為作家。但他在名聲達到頂峰的時候，因為同性戀事件跌到了谷底。結果在1895年5月，他被判兩年的強制勞役，被關進監獄，他不再有名字，被叫做C33。因為他是被關押在C棟3樓3號室的囚犯。 但是母親還是站在了兒子這壹邊。當世界向他扔石頭、吐口水時，她也護著他，讓他在法庭上理直氣壯地面對。即使給家族抹黑，也站在他壹邊。如果要說收集了王爾德在監獄裏寫的信的《獄中記》（De Profundis）中最痛苦的描寫部分之壹，那就是有關母親死亡的內容。雖然只有壹段，但它之所以短，不是因為缺少悲傷、悔恨、傷痛和痛苦，而是這些感情太充沛。雖然他是公認的“語言大師”，但他對逝去的母親的悲痛之情，按照他的說法，是“不能用筆寫，也不能用紙記錄”，是無法治愈的感情。 母親去世的第二年，即1897年5月，他刑滿釋放，直到3年零6個月後年僅46歲就悲慘地死去為止，始終無法擺脫那份感情。在他死後，《獄中記》成為散文文學的巔峰之作，在100多年的今天，《獄中記》依然平靜地見證了他的悲傷。這是他面對去世的母親所能做的全部。

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