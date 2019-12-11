斯特拉斯伯格簽下超大型合同，波拉斯在柳賢振身上寄予厚望. December. 11, 2019 07:28. by 金培中 wanted@donga.com. 被譽為美國職棒大聯盟(MLB)自由簽約選手(FA)市場最大熱門之一的史蒂芬•斯特拉斯伯格(31歲)將繼續身披華盛頓國民隊的隊服。華盛頓隊向斯特拉斯堡開出了歷代FA投手的最高報價，最終成功讓後者在合同上簽字。 美國職棒大聯盟官方網站(MLB.com)等美國當地媒體10日報道稱，“華盛頓隊在美國聖地亞哥舉行的冬季聚會上與斯特拉斯堡方面就合同達成了協議。合同規模為7年2.45億美元(約2918億韓元)。”在2019年常規賽取得18勝6負、平均責任失分3.32分之後，在季後賽中帶領華盛頓隊隊史首次奪得世界大賽(WS)冠軍的斯特拉斯伯格在賽季後宣布放棄“4年1億美元”的剩余合同，投身FA市場，最終他以這樣的方式(簽下超大合同)繼續留隊。 斯特拉斯伯格的合同是刷新現有投手們在FA市場簽訂的總額、平均年薪規模的“大發”合同。以總額為準，之前的最高紀錄是2015賽季後大衛•普萊斯(34歲)與波士頓紅襪隊簽訂的2.17億美元規模(7年)合同，平均年薪最高紀錄是傑克•格林基在2015賽季後與亞利桑那隊簽訂的6年2.0650億美元的合同，平均年薪為3440萬美元。斯特拉斯堡的平均年薪為3500萬美元。 不過，有評論認為，斯特拉斯伯格的合同只是序幕。隨著進入30歲的斯特拉斯伯格推翻最近不願意與投手簽訂長期合同的MLB FA市場的趨勢，今後很有可能出現許多出乎預料的巨額合同。 排在第一位的是蓋瑞特•科爾(29歲)。當地媒體認為，斯特拉斯伯格的最好合同記錄很可能很快被科爾打破。雖然只獲得了WS亞軍，但是作為休斯敦太空人隊王牌投手的科爾也以20勝5負、平均責任失分2.50的成績表現活躍。在被稱為“本壘打時代”的MLB的“投低打高”傾向下，他制造了326個三振(全體第1位)，展現出了用力量壓制擊球手的令人印象深刻的面貌。有當地報道稱，科爾被紐約洋基隊開出了與斯特拉斯伯格相同的條件，但他沒有立即接受。 以0.319擊球率、34個本壘打、126打點，協助斯特拉斯伯格和華盛頓奪冠的3壘手安東尼•倫登(29歲)的合同也尚未公布。倫登是FA市場上的野手中不可動搖的NO.1。 主要FA也以超出當初預想的條件陸續簽訂了合同，這對尋找新球隊的柳賢振(32歲)將是一個利好。與2019賽季的柳賢振(14勝5負、平均責任失分2.32)相比表現略顯不足(11勝8負、平均責任失分3.96)的傑克•惠勒(29歲)以5年1.18億美元規模與費城費城人隊牽手成功。邁克•穆斯塔卡斯(31歲)也與辛辛那提紅人隊簽訂了一份為期4年6400萬美元的合同。本賽季穆斯塔卡斯的成績單是擊球率0.254、35個本壘打、87打點。有評價認為，與成績單相比，合同規模非常破格。斯特拉斯堡、穆斯塔卡斯的經紀人和柳賢振一樣，都是斯科特•波拉斯。波拉斯的“黃金手”現在正為柳賢振四處奔走。

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