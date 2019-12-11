美國密切監視朝鮮洲際導彈據點山陰洞. December. 11, 2019 07:28. by 尹相虎 軍事記者、常駐紐約記者 朴勇 ysh1005@donga.com、parky@donga.com. 據悉，在朝鮮在東倉裏發射場進行發動機試驗之後，朝美之間言辭強硬的對峙日益激化的情況下，韓美情報當局對位於平壤外圍的山陰洞導彈研究園區進行了集中監視。美國為應對朝鮮的壹再挑釁威脅，時隔2年再次要求召開聯合國安理會，因此關於朝美間“強對強”對決回歸的憂慮正在加劇。 據韓國政府消息人士10日透露，在上周初發現東倉裏發動機試驗征兆後，美國情報當局立即增加了偵察衛星，晝夜對山陰洞壹帶進行周密監控。據悉，他們時刻掌握往返於研究園區的車輛種類、移動路徑、人力動向等，密切追蹤是否出現洲際導彈和衛星發射用遠程火箭的組裝征兆。 軍方消息人士表示：“開發生產洲際導彈等導彈推進器的山陰洞園區和東倉裏壹起，是朝鮮洲際導彈挑釁的兩大據點”，“韓美仔細監控山陰洞，意味著挑釁的可能性很高。”據情報當局掌握的情況，7日在東倉裏試驗的火箭發動機也是在山陰洞園區制造的。在這種情況下，根據軍用飛機追蹤網站“飛行器觀察”的消息，10日美國空軍的壹架“聯合之星”（E-8C）地面監視偵察機當天在韓半島展開。據悉，繼前壹天的“聯合鉚釘”（RC-135W）之後，“聯合之星”又在首爾等首都圈和中部地區上空對朝鮮進行了監視飛行。 面對朝鮮接連不斷的挑釁威脅，美國11日（當地時間）突然要求召開聯合國安理會會議。這是朝鮮2017年12月發射“火星-15型”洲際導彈後，首次應美國的要求召開有關朝鮮導彈挑釁的安理會會議。聯合國外交消息人士9日表示：“11日在紐約聯合國總部將舉行安理會公開會議，討論朝鮮無核化和導彈挑釁等問題。”美國國務院當天也表示：“已向駐聯合國代表部指示，就朝鮮最近發射導彈和進行挑釁的可能性向聯合國安理會請求進行討論。”據悉，美國在聯合國安理會上還將討論追加對朝鮮制裁的問題，其中包括通過針對朝鮮接連挑釁的批評聲明。

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