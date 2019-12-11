新世界Starfield“Aquafield”將進軍越南. December. 11, 2019 07:28. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 新世界Starfield的代表休養設施Aquafield將進軍越南。新世界建設10日表，與越南度假村公司VINPEARL簽訂特許經營合同，決定明年在芽莊和富國推出Aquafield。 VINPEARL是越南最大的民營企業VIN集團的度假公司。新世界建設期待以此次合約為契機，今後在VIN集團經營的酒店和購物中心等也能出現追加入駐的機會。 新世界建設計劃到明年年末為止建設與Aquafield相同的設施。開業後10年間，門票銷售額的一部分將作為特許權使用費。新世界建設支援設計和施工咨詢、運營手冊、職員培訓、營業•營銷等，而VINPEARL負責施工及監理、審批、電算開發等。

한국어