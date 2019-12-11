韓日首腦24日在中國舉行會談，重點“談判”出口限制和韓日軍情協定. December. 11, 2019 07:29. by 文炳基記者 weappon@donga.com. 在隨著朝美矛盾激化、韓半島危機再次升級之際，文在寅總統將於23日起對中國進行兩天壹夜的訪問。預計文在寅總統訪華期間將與中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三舉行首腦會談。這是韓日兩國首腦在有條件延長《韓日軍事情報保護協定》之後首次舉行會談，預計將討論撤銷出口限制的問題，並決定是否最終延長軍情協定。 青瓦臺發言人高旻廷10日表示：“文在寅總統在此次韓中日首腦會談上，將與中國總理李克強及日本首相安倍晉三重點協商三國間的實質性合作方案。”青瓦臺表示，韓中日三國領導人會議將從2010年開始根據會議主辦國順序，按照韓國、日本、中國的順序進行正式表述。 高旻廷還表示：“文在寅總統計劃在此次領導人會議上評價最近韓半島局勢，並就旨在實現韓半島完全無核化和持久和平的三國合作方案進行協商。” 文在寅總統將在韓中日首腦會談之前訪問北京，與習主席舉行首腦會談，目前正在調整具體的日程。另外，在舉行韓中日首腦會談的24日，將與安倍首相舉行時隔15個月的韓日首腦會談。 在韓日首腦會談中，預計日本出口限制、強制征用的解決方法等歷史問題將成為核心議題。此次韓日首腦會談是在上個月22日韓日就有條件延長韓日軍情協定達成協議後得以舉行的。雖然兩國在通商部長之間的雙邊磋商上沒有找到契合點，但雙方目前正在推動22日在北京舉行韓日通商部長會談，因此人們期待在隨後的韓日首腦會談上能就撤銷出口限制和最終延長軍情協定的決定找到眉目。不過，預計很難就強制征用問題找到解決方案。青瓦臺相關人士表示：“由於時間緊迫，如果不能就強制征用問題縮小分歧，可能會主要討論出口限制和軍情協定問題。” 在韓中首腦會談和韓中日首腦會談上，朝鮮問題將成為主要議題。特別是，有分析認為，文在寅總統可能會通過習主席向朝鮮解釋美國總統特朗普的口信，勸說朝鮮推遲年底這壹談判最後期限。但是，青瓦臺內部也有人擔心，提出“聖誕禮物”威脅美國的朝鮮可能會在韓中日首腦會談前後發起挑釁。青瓦臺相關人士表示：“對於朝美局勢，很難做出任何預測，也很難預測未來。”

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