蔡英文借香港示威鞏固連任？. December. 10, 2019 07:21. by 尹完準 zeitung@donga.com. “未來四年的總統必須能夠保護國家主權。全世界都在關註臺灣人民會做出怎樣的選擇，有沒有決心捍衛國家民主自由主權！” 在明年1月11日的大選中，挑戰連任的具有反大陸傾向的民進黨領導人蔡英文7日在臺南拉票活動中高調表態。她的邏輯是，只有選擇自己才能應對中國的威脅。 相反，具有親大陸傾向的在野黨國民黨總統候選人、高雄市市長韓國瑜8日在新北市拉票時批評，蔡英文政府與大陸對立，經濟、民生與安全日益不穩定。他說：“（在蔡總統執政前）3年半前的中華民國是雄鷹。但現在被民進黨踩在腳下，根本飛不起來。明年這只雄鷹還會飛起來的！” 意味著中國大陸和臺灣關系的兩岸關系和決定圍繞臺灣而產生的美中矛盾的未來的臺灣選舉即將在壹個月後舉行，當地的熱情正在高漲。臺灣“中央選舉委員會”9日抽簽決定9名候選人的參選號碼，候選人參加了這壹活動。韓國瑜是2號，蔡英文是3號。作為中間右派在野黨，支持率是壹位數的親民黨候選人宋楚瑜是1號。 到目前為止，以臺灣主權守護者自居的蔡英文在各種輿論調查中遙遙領先於提出改善與中國關系的韓國瑜。臺灣電視臺TVBS在3日公布的民調結果顯示，蔡英文的支持率為46%，韓國瑜的支持率為31%。臺灣《蘋果日報》2日實施的民意調查顯示，蔡英文的支持率為51%，韓國瑜的支持率為19%。 就在去年11月，民進黨在地方選舉中慘敗，引發“蔡英文責任論”。當時，因人氣爆棚當選高雄市長的韓國瑜，直到今年上半年在民調中仍領先蔡英文。專家們評價說，從6月9日開始爆發的香港反中反政府示威和中國的強硬應對反而給與中國發生矛盾的蔡英文帶來了逆轉的機會。今年1月，中國國家主席習近平表示，將以“壹國兩制”方式統壹臺灣，並表示必要時不排除使用武力。中國壹直強調臺灣是中國的壹部分的“壹個中國”原則。但是，在中國為臺灣統壹樹立榜樣的“壹國兩制”在香港發生的事件，讓臺灣人產生了對“壹國兩制”的排斥感和對中國威脅論的恐懼感。 民進黨利用臺灣民眾的這種恐懼，展開攻擊性選舉活動，並壹直主張，“如果韓國瑜在大選中獲勝，臺灣就會被中國奪走主權”。民進黨人士對《東亞日報》說：“兩岸問題直接關系到民主、國家安全。破壞和平的不是臺灣，而是中國。”香港《南華早報》在發自臺灣的報道中指出，“北京反過來給了蔡英文得以恢復支持率的彈藥”。 有分析認為，雖然蔡英文在總統選舉中占優勢，但與總統選舉同時進行的立法會（“國會”）議員選舉對政黨支持率領先的國民黨有利。

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