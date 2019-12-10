橫掃北美電影界的《寄生蟲》...獲獎消息接二連三. December. 10, 2019 07:21. by 李?? baltika7@donga.com. 奉俊昊導演的電影《寄生蟲》在北美地區接連獲獎。據此，在明年2月舉行的美國奧斯卡金像獎頒獎典禮上，《寄生蟲》能否成為首部獲得金像獎的韓國電影獎，備受關註。 據《洛杉磯時報》9日報道，《寄生蟲》8日(當地時間)被洛杉磯影評人協會評為最佳影片獎、最佳導演獎和最佳男配角獎(宋康昊)。《寄生蟲》力壓曾在導演及作品獎中競爭過的馬丁•斯科塞斯執導的Netflix電影《愛爾蘭人》。同一天，《寄生蟲》還分別從華盛頓D.C影評人協會和多倫多影評人協會手中獲得最佳影片獎、最佳導演獎和最佳外語片獎等三冠王。 寄生蟲在早前獲得了被認為是奧斯卡金像獎的衡量者的全美影評人協會頒發的最佳外語片獎，最近還登上了《紐約時報》評論家評選的年度最佳影片第三名。 由於北美影壇好評如潮，《寄生蟲》能否入圍第77屆金球獎提名名單也備受關註。主管金球獎的好萊塢外國記者協會(HFPA)將於9日(當地時間)發表第77屆金球獎提名名單。金球獎和奧斯卡金像獎並稱為美國重要的兩大電影獎項。好萊塢媒體預測，《寄生蟲》將入圍最佳外語片獎提名名單。2009年奉俊昊導演執導的電影《母親》曾入圍第67屆金球獎第一輪候選名單，但未能入圍最終提名名單。

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