地鐵火災緊急疏散路線由AI尋找. December. 10, 2019 07:21. by 曹承韓=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 9日上午，大田西區大田都市鐵道大田市廳站。連接地下2層站臺和地下1層的臺階上突然亮起了紅燈。這是地鐵站發生火災的標誌。車站的照明設施熄滅後，乘客們開始動搖，不知道該去哪裏。這時，在乘客的腳下出現了激光射出的綠色引導線。在告知列車到達信息的顯示器上出現了信號，要求列車沿著站臺向其他樓梯移動，而不是著火的樓梯。乘客們可以沿著綠色線有條不紊地移動，避開火情。 9日，韓國機械研究院人工智能(AI)機械研究室責任研究員小組公開了自行開發的AI基礎疏散提示系統，並在大田市廳站進行了演示。研究組開發出了在復雜的地鐵站發生火災時，指引AI通過學習掌握的安全道路的系統。研究組向AI學習了兩種方法。首先，根據地鐵車站內部設置的30多個物聯網(IoT)傳感器收集的溫度、一氧化碳和煙氣濃度信息，對危險度進行了評估。隨後，在消防員的建議下，在記錄著火位置的安全系數後，讓AI學習，在實際火災情況下，讓AI找到最安全的疏散道路並提出來。 發生火災時，AI會根據學習的信息找到最佳的緊急疏散路線，然後利用顯示器和天花板上的130多個激光指示器引導道路。即使室內煙霧彌漫，激光也會穿透煙霧，在地上做提示標誌，非常安全。一位責任研究員解釋說：“地鐵一旦發生火災，70%照明設施就會熄滅。因為此時乘客們必然會陷入大混亂之中，所以要用能夠穿透煙霧，照亮地面的激光告訴乘客安全道路。” 此次研究是大田市和政府出資的研究機構為解決地區社會問題而進行的“大田市-研究機構合作項目”的一環。研究組計劃向大田地區企業轉讓技術，並支援其成功實現技術事業化。

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