特朗普只談“選舉”、文在寅只喊“和平”……金正恩因此變得更加魯莽衝動. December. 10, 2019 07:22. . 美國總統特朗普昨天在推特上留言說：“金正恩（朝鮮國務委員會委員長）太聰明了，如果以敵對方式行動，就會失去太多東西。事實上，他會失去壹切。”他同時再次提及明年總統選舉，“我不希望（別人）與美國總統的特殊關系失效或幹涉11月的大選”。 雖然這是在警告金正恩不要進行可能影響美國大選的挑釁，但另壹方面卻像是在呼籲金正恩“不要搞砸了我的競選連任”。與大選無關，即使下決心解決根本的朝核問題都不夠，特朗普的話實際上無異於吐露了，自己的關心全部是大選。因此不免讓人懷疑，朝核問題也是為了迎合選舉日程而搞的活動。 金正恩設定“年底時限”並提高挑釁力度，也是因為這個原因。他的打算，是在明年美國大選期間，不管是以挑釁或解決等變數登場，都要從特朗普那裏得到充分的讓步。當然，相比采取強硬政策的民主黨候選人，金正恩也更希望對朝鮮更加靈活的特朗普連任美國總統。但是考慮到特朗普敗北落選的可能性，打算進行更大的賭博，在大選之前撈取更多東西。 朝鮮正在琢磨著發射洲際彈道導彈之類指向美國本土的高強度挑釁。衛星照片分析結果顯示，朝鮮7日在東倉裏進行的“重大試驗”也是遠程火箭用發動機噴射試驗。金正恩重新啟動了去年向特朗普總統和文在寅總統承諾廢棄的東倉裏試驗場，向世人展示了現在不僅僅是口頭上的威脅，而是可以立即付諸行動。 但是，我國政府不僅沒有召開國家安全保障會議進行討論，甚至沒有發表任何立場。文在寅總統昨天會見了搖滾樂隊U2的波諾，雙方以韓半島和平為主題進行了交談，但並未提及最近的情況。特朗普總統說，“北約、中國、俄羅斯、日本以及全世界都在朝鮮問題上團結壹致，”沒有提及韓國。究竟他是無意中漏掉的，還是認為沒必要單獨提及，不能不說是個疑問，但更大的疑問卻是另外壹個。只談論選舉與和平的兩位總統的行為會不會助長了最近的危機呢？

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