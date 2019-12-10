震驚世界的孫興慜的“神奇進球”，尚未平息的感動. December. 10, 2019 07:22. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “在想到‘我應該往前沖嗎’的瞬間，我啟動了助推器。得益於良好的時機，加快了帶球速度，完成了一個漂亮的收尾。可是......事實上在停止跑動之後，(跑得太多)覺得非常吃力。” 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)奔襲了73米，晃過對方8名球員成功打入“神奇進球”，他在9日托特納姆熱刺俱樂部網站上的采訪中這樣回憶了進球場面。雖然暴風驟雨般的奔跑被評價為是世界足球史上的經典場面，但是夢幻般的進球余韻依然讓球迷們久久不能平靜。 英國廣播公司(BBC)當天在其官方網站上評選出“本周最佳11人”，前一天在與伯恩利隊的英超比賽中展現“獨角戲”的孫興慜毫無懸念地入圍。在被選定為3-4-3陣型的“最佳11人陣容”中，孫興慜被安排在左邊鋒位置上。BBC評價說，孫興慜完美再現了現利比裏亞總統喬治•維阿1996年效力AC米蘭時長途奔襲82米射門得分的風采，並將他的這粒入球選為“年度最佳進球”候選。 熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示，“看到孫興慜的進球後，讓我想起了1996年巴西羅納爾多(2002年韓日世界杯最佳射手)打進的千裏走單騎進球。孫興慜是孫納爾多(孫興慜+羅納爾多)。”《天空體育》著眼於這一發言，制作了“孫納爾多海報”。海報的左邊是羅納爾多，右邊是孫興慜舉起胳膊歡呼的樣子。 “孫納爾多T恤”也登場了。美國T恤銷售商“Breaking T”推出了胸前印有“SONALDO”字樣的短袖T恤。孫納爾多的文句下面寫著孫興慜的帶球距離(80碼)、帶球開始到皮球入網為止的時間(12秒)，還有得分成功的日期(2019年12月7日•當地時間)。T恤價格為28美元(約3.33萬韓元)。 孫興慜在上月20日起執教熱刺隊的穆裏尼奧主教練的全力支持下，作為核心攻擊資源上場，攻入了“生涯進球”。穆裏尼奧表示：“過去我和曼聯前主教練弗格森談過關於破傲智星(38歲•退役)的事情。在文化上，韓國球員喜歡學習，非常謙虛。”朴智星在弗格森教練的指導下，從2005年到2012年一直在曼聯隊效力。 孫興慜的父親孫雄政從小就是孫興慜的足球老師，讓孫興慜掌握足球基本功，與兒子一起進行體能訓練並流汗。穆裏尼奧說：“不久前我見到了孫興慜的父母。了解到，孫興慜的良好態度源自何方。能和夢幻般的孫興慜一起共事感到很幸福。”

한국어