選舉法、公調處法、預算案……任何事情都不能沒有朝野協商壹致而強行處理. December. 09, 2019 07:31. . 除自由韓國黨之外的朝野“4+1協議體”就制定明年預算案和快速處理案指定的《公職選舉法》修改案、《高層公職人員犯罪調查處法》（簡稱公調處法）等單壹方案達成了協議，並於昨天進行了最後磋商。共同民主黨制定了在今天的國會總會上對這些法案進行壹攬子表決處理的方針，國會議長文喜相也表示將在9、10日處理提交到全體會議的預算案和迅速處理案。在明年議會選舉即將到來之際，將第壹在野黨排除在外強行處理制定比賽規則的選舉法和歷史上第壹個超過500萬億韓元的超級預算案，這是史無前例的危機。 在513.5萬億韓元的政府預算案中，“4+1協議體”同意在減少1萬億韓元以上的框架下達成了壹致。據悉，還著手與企劃財政部制定預算詳細明細書。“4+1協議體”是排除第壹在野黨的權宜性的機構。未能遵守國家預算案法定時限（2日）的國會，現在超越預算案審議機構國會預算結算特別委員會，以4天的倉促審查來確定明年預算案，這是難以想象的事情。更有甚者，面對明年議會選舉，很多人擔心制定政派性預算可能會使照顧選區問題愈演愈烈。在這種情況下，把第壹在野黨排除在外並用連速記錄都不留的“黑暗審查”確定預算案，這是無視國民的行為。因此，除了執政黨和自由韓國黨之外，群小在野黨將難以躲避串通制訂用於議會選舉的預算的批評。 今天自由韓國黨前院內代表羅卿媛將當選下壹任院內代表。以此為契機，朝野應該結束極端對峙，開始磋商。改變民意反映框架的聯動型比例代表等選舉法修正案是規定選舉這壹比賽規則的東西，此前壹直由執政黨和第壹在野黨達成協議。否則，處理《公調處法》的執政黨將難逃與小政黨進行席位交易的批評。預算案也不是交付倉促審查。即使為時嫌晚，執政黨也應該停止無視第壹在野黨的立法獨斷專行，在野黨也應該拿出對策認真進行磋商。

한국어