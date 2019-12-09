總統壹行在成都應該看上壹眼的. December. 09, 2019 07:31. by 高基正記者 koh@donga.com. 3年前的2016年，因為媒體間的業務合作，筆者去過幾次中國四川省成都。中國也像韓國壹樣由地方政府管理出租車許可總量。由於城市化進程迅速，大部分地區出租車供不應求。因此，在當地主要使用中國版優步“滴滴打車”。 有壹次，筆者叫完車過去了10分鐘，還沒有回音。正在考慮要不要打的的時候，信息傳來了。“很抱歉遲到了。由於服務延誤，我們往呼叫者的賬戶裏打了10元錢。”相當於韓國錢1600韓元左右……大約5分鐘後，“滴滴打車”所屬司機到了。到目的地的費用是16元（約2700韓元）。得到10元遲延補償金，交了16元運行費，相當於花了6元服務費。其實錢並不重要。消費者得到的補償和由此帶來的滿足通過各種形式得到了體現。那天“滴滴打車”補償了用戶的時間。這是韓國沒有的服務。 還有壹次，筆者正在當地人家裏吃晚飯。需要礦泉水等壹些物品。主人用智能手機的超市送貨應用程序進行了搜索。輸入所需物品，就會跳出來整個成都大大小小的應用加盟店給出的商品價格。用戶可以考慮送貨時間和價錢，選擇合適的超市。大部分情況下，選擇家附近的店鋪是必然的。送貨不是像韓國壹樣由配送應用程序企業進行，而是由超市直接負責。 據悉，文在寅總統將於本月前往成都參加韓中日三國首腦會談。成都相當於韓國江原道的某處。在我們這裏，這裏作為劉備的蜀漢在《三國演義》裏十分有名，但是在中國，帶有很窮困的邊緣形象。盡管如此，成都所屬的四川還是得益於中央政府的西部大開發工程，成為繼上海等沿海城市之後增長速度最快的城市。有人說，由於城市開發需求巨大，中國國內的電梯企業都只指望著成都。 成都給人留下深刻印象的不是這些硬件設施，而是在中國西部末端不斷展開的服務創新。雖然韓國至今未能解決“乘坐”問題，但中國早在3年前就普及了提供遲延賠償金的乘車共享服務。“滴滴打車”後來與競爭對手“快的打車”合並，成為壹家名為“滴滴出行”的綜合性汽車企業。美國市場調查企業“CB Insight”評價的“滴滴出行”的企業價值為560億美元（約67萬億韓元），在全世界346家聯合企業（企業價值100億美元以上的非上市企業）中處於第三位。“滴滴出行”還合並了美國優步的中國法人優步中國。相反，在韓國，在沒有引入“乘車共享”制度之前，先上調了出租車費用，而且擁有150萬名用戶的相關企業遲早要關門。 成都的超市應用軟件，體現了市場原理對小商販保護培育的可行性。在韓國，為了保護小區超市，繼限制大型超市的開張之後，還推進了綜合購物中心的強制休息。在中國，壹種非常簡單但不受政府幹預的新技術，為小商販打開了活路。 希望文在寅總統壹行此次前往成都能看到這些革新。從根本上說，希望他們能夠感受到，中國“經營企業的欲望”是如何在市場這個框架下噴發、與消費者的厚生結合在壹起，其後果在多大程度上保證了企業的成功。據說，政府正好在明年再次推出搞活服務業的對策。在社會主義中國，即使政府不出臺這樣的對策，市場也會自行決定。

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