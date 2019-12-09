“李秉喆進軍半導體領域的東京宣言”，韓國企業百年最精彩的場面. December. 09, 2019 07:31. by 金賢洙記者•廉熹珍記者 kimhs@donga.com,salthj@donga.com. “眾所周知，我對半導體產業有著近乎信仰的執著。那個契機是什麽呢？” 1985年11月，在同三星集團創始人李秉喆會長的談話中，在本報記者提出這樣的問題後，李會長做出了上述回答。 “我在日本見到的稻葉秀三博士說‘今後產業將由半導體來決定。必須制作出輕薄短小的產品’。另外，1982年去美國一看產生頓悟，進軍半導體領域越晚，就越落後，所以在當地就直接給總公司打電話說‘做好(進軍半導體領域的)準備’。” 1983年2月8日，李會長宣布對半導體中屬於尖端技術的超高密度集成電路(VLSI)進行大規模投資。那就是著名的《東京宣言》。當時三星只是能勉強生產家電產品用的高密度集成電路(LSI)，因此美國英特爾公司嘲笑其為“誇大妄想癥患者”。 李會長當時接受采訪時回憶稱，“我認為如果做不好，三星集團一半以上的事業會倒閉。但是如果不是三星的話，很難進行這個冒險，所以下了決心。”三星在1992年獲得DRAM世界第一名後，27年來一直牢牢的堅守這個位置。 《東京宣言》是本報與30名外部咨詢委員一起評選的“韓國企業百年，量子跳躍的瞬間”中的最佳瞬間。本報為迎接2020年創刊100周年，以經濟•經營學界、理工科教授及前任官員、經濟團體研究員等構成的咨詢委員為對象，對“最精彩的100個場面”進行問卷調查，並排出結果。 排在第2位和第3位的是支撐韓國經濟的今天的鋼鐵和汽車出發的瞬間。1973年6月9日浦項制鐵首次排出鐵水的出港場面，1976年韓國最早的自主研發轎車“Pony”的誕生等分別入選。

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