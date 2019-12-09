《冰雪奇緣2》也突破千萬觀影人次. December. 09, 2019 07:32. by 李?? baltika7@donga.com. 迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》在上映第17天的7日觀影人次突破了1000萬名。據韓國電影振興委員會綜合電算網消息稱，截至當天下午，《冰雪奇緣2》累計觀眾人數達到了1000.2577萬名。作為外國電影第8次實現了“1000萬觀眾”，作為動畫電影，成為了系列前兩部都聚集1000萬觀眾的“雙千萬”電影。 《冰雪奇緣2》上映之初，沒有一首像第一部主題曲《Let It Go》這樣的主題曲，很多觀眾認為，在兒童觀眾眼中，影片的敘事是復雜而黑暗的。但“艾莎”和“安娜”兩姐妹倆的冒險故事得到了不同年齡段觀眾的共鳴，而第二部的OST則像一部音樂劇一樣與故事情節相互映襯，相得益彰。 根據多廳影院CGV觀眾分析，從上映日起至本月5日，觀看《冰雪奇緣2》的觀眾中，40多歲的觀眾最多，占33.9%。和子女一起來到劇場的40多歲人群購買的門票最多。據分析，同期“N次觀看”(多次觀看)比重為6.5%，高於同期票房前10位影片的重復觀看比重(1.6%)，第一部影片的粉絲多次觀看。隨著電影的熱賣，“艾莎禮服”等各種相關商品也有所增加，CGV Cineshop的銷售額自該作品上映後與去年同期相比，增加了約161%。

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