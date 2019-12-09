千裏走單騎狂奔73米，“superSONic”孫興慜的奇跡進球征服全世界球迷. December. 09, 2019 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 這是“超級SONic”孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)的狂飆疾馳所創造的“奇跡般的進球”。 上半場第32分鐘，熱刺2比0領先。孫興慜在本方禁區附近拿球後，開始向著伯恩利的球門疾馳。擁有在意為“超音速”的英文拼寫(Supersonic)中加入孫興慜的姓氏“孫(SON)”的綽號的孫興慜千裏走單騎的過程中，現場5.8萬多名觀眾紛紛從座位上站了起來，並大聲高喊“Go! Sonny!”。 瞬間最高速度達到每小時34.3公裏(相當於10秒50跑完100米)的孫興慜逐漸提高了帶球速度。越過中線後，他兩次用右腳將皮球往前踢，迅速擺脫了對方防守球員的壓迫。帶球的孫興慜的速度比無球跑動的托特納姆熱刺隊的隊友更快。在12秒後孫興慜突入對方禁區，他面前只剩下了對方守門員。甩開8名伯恩利球員的孫興慜冷靜地用右腳射門得分。 8日，孫興慜在英國倫敦舉行的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第16輪主場比賽中攻入了夢幻般的一球。據美國《紐約時報》報道，孫興慜憑借12次觸球，狂奔73.152米之後成功射門得分。這是他自去年11月以切爾西為對象攻入的50米奔跑進球後，進軍英超賽場後最長距離的一人帶球並完成進球。當天，孫興慜貢獻1粒進球和1次助攻，幫助熱刺隊以5比0大勝對手，這也是他賽季第10粒進球和第9次助攻。從2016~2017賽季開始，他連續4個賽季都取得了兩位數的進球。本場過後托特納姆熱刺隊的排名升至積分榜第6位(積分23分•6勝5平5負)。 賽後孫興慜表示：“為了傳球給德利•阿裏，降低了帶球速度，但情況並不理想。所以，我覺得繼續帶球，向沒有對手防守球員的空間突進，運氣很好，最終成功射門得分。” 擁有閃電般速度的孫興慜和如秋風落葉般拉在後面的伯恩利球員形成了鮮明的對比，這個進球受到了世界的關註。英格蘭的傳奇球員加裏•萊茵克爾對此極力推崇，“孫興慜的進球是個人能力創造的偉大進球。在我看來，這是本賽季的最佳進球。”賽後早早地出現了這樣的評價，國際足聯(FIFA)授予一年中打進最漂亮進球的球員“普斯卡斯獎”基本歸於孫興慜的帳下。 英超事務局也在Instagram上傳孫興慜的照片，並附上了“賽季最佳進球？韓國、英國、墨西哥的球迷在相關帖子中寫道“好像看到了單槍匹馬獨自一人闖入敵陣的趙子龍”“孫興慜的雜技表演”等。但是在被問到“這次進球是不是很特別”時，孫興慜回答道，“對我來說，所有進球都是寶貴的經驗和業績。對我來說，所有進球都很珍貴。” 孫興慜的哲理進球還召回了對過去足球傳奇人物的“生涯最佳進球”的回憶。美國ESPN報道說：“孫興慜的進球讓人聯想起‘球王’叠戈•馬拉多納。”馬拉多納(阿根廷)在1986年墨西哥世界杯上，在5名英格蘭後衛夾擊下狂奔60米左右，甚至過掉守門員進了球。英國廣播公司解說員評價說：“‘黑豹’喬治•維阿似乎回來了。”1996年，當時效力於AC米蘭(意大利)的維阿(利比裏亞)在對陣維羅納時，奔跑82米後進球得分。 托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧將孫興慜與巴西傳奇羅納爾多進行了比較。羅納爾多曾在2002年韓日世界杯上獲得最佳射手稱號，在球員時期被稱為“皇帝”。穆裏尼奧說：“(孫的進球)讓我想起了自己在FC巴塞羅那(西班牙)工作時，在主教練鮑比-羅布森身邊看到羅納爾多令人不可思議的進球場面的時候。孫興慜是孫納爾多(孫興慜+羅納爾多)。我兒子也叫孫興慜孫納爾多。”雖然沒有直接提及，但穆裏尼奧所說的比賽，應該是羅納爾多從中線開始突破，用極其華麗的個人技術摧毀對方後衛，並最終進球的1996年與孔波斯特拉隊的比賽。 另外，孫興慜在當天比賽之前從韓國足球傳奇朴智星(38歲)手中接過了亞洲足球聯盟(AFC)年度最佳海外球員獎的獎杯。孫興慜表示，“雖然不能經常見面，但很依賴他，而且經常問他好奇的事情。能從智星哥那裏領獎，感到非常榮幸。”

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