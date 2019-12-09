朝鮮在東倉裏發動青瓦臺認為“功能有限”的挑釁. December. 09, 2019 07:32. by 韓相準 alwaysj@donga.com. “我們認為，正常功能發揮受到了限制。” 青瓦臺在上個月5日就朝鮮是否利用移動式發射臺發射洲際導彈提交的報道資料中，對朝鮮東倉裏發射場（西海衛星發射場）的現狀做出了上述說明。也就是說，盡管朝鮮沒有按照去年9月朝鮮國務委員會委員長金正恩在南北首腦會談上作出的承諾完全廢棄東倉裏設施，但不具備與過去相同的實驗能力。 但是，朝鮮8日表示，“7日下午在西海衛星發射場進行了壹次非常重大的試驗”，“對再次改變戰略地位起到重要作用的試驗獲得了成功”，與青瓦臺的解釋完全不同。因此，很多人指出，青瓦臺仍然依賴對朝樂觀論，未能正確判斷包括東倉裏在內的朝鮮核武器、導彈設施的現狀。 在設有衛星發射場和發動機試驗場的東倉裏發射場，除2012年4月進行的“火星-13型”洲際導彈外，朝鮮還進行了“銀河3號”“光明星4號”等的發射。就在朝鮮作為核武器、導彈設施基地的東倉裏，朝鮮去年9月在平壤共同宣言中表示：“在有關國家專家的參觀下，將永久廢棄東倉裏發動機試驗場和導彈發射臺。”對此，文在寅總統還評價說：“邁出了相當重要的大步。” 但是，自從2月河內朝美首腦會談破裂後，朝鮮被發現有開始恢復東倉裏部分設施的動向。對此，青瓦臺表示：“（朝鮮）雖然進行了部分修復，但限制了正常機能的發揮”，但朝鮮本月7日卻表現出了完全不同的舉動。對此，青瓦臺相關人士只表示：“正在收集關於東倉裏發射場現狀的各種情報。” 另壹方面，盡管朝鮮宣布“重大試驗”，但青瓦臺8日並沒有發表特別的立場。每次朝鮮進行重大挑釁時召開的國家安全保障會議也沒有召開。壹名外交消息人士表示：“朝鮮有可能在談判時限年底之前故意發起挑釁，因此青瓦臺似乎也采取了慎重的態度。”

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