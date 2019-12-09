寒流一停，微塵發威......“三寒四微”現象開始. December. 09, 2019 07:32. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 雖然寒流減弱了，但從8日開始，可吸入顆粒物(微塵，PM10)再次襲來。首都圈和忠北等地的微塵濃度(霧霾濃度)到11日為止將維持在“不好”的程度。 8日，據韓國國立環境科學院透露，當天首爾、京畿、忠北等中西部地區的細顆粒物(又稱可入肺顆粒物，PM2.5)濃度屬於“不好”的程度。當天下午3時，首爾日平均細顆粒物濃度為每立方米45微克(1微克等於百萬分之一克)。細細顆粒“不好”的標準為日平均36∼75微克。當天上午，京畿東豆川和忠清北道丹陽等地區一度達到98微克和91微克，超過了“非常不好”的標準(75微克以上)。國立環境科學院解釋說，“大氣停滯導致國內汙染物無法排出，微塵濃度升高。” 冰冷的西伯利亞高氣壓會變質為移動性高氣壓，如果產生影響的話，天氣沒那麽冷，但反而會導致大氣停滯，致使無法排出汙染物質。這就是天氣變冷後空氣質量好，天氣轉暖後空氣變差的所謂“三寒四微”現象出現的原因。 國立環境科學院預測，截止到11日，以首都圈為中心的微塵將會增多。10日和11日，氣象廳預報首都圈和忠清道等地的細顆粒物濃度為“高”。一周預報的“高”標準為日平均36微克以上，相當於日間預報的“不好”和“非常不好”。特別是，從10日開始，受國外生成的微塵的影響，高濃度微塵現象將會更加嚴重。氣象預報中心主任潘基成表示：“10日左右，受中國霧霾的影響，微塵濃度可能會上升到‘非常不好’的水平。” 可吸入顆粒物濃度高時，最好不要在室外活動。一定要出去的時候要戴口罩。國家氣候環境會議建議，老年人、孕婦或基本疾病患者，從細顆粒物濃度超過每立方米36微克時起應使用口罩。普通人從濃度超過51微克時開始也建議佩戴。口罩最好戴經過食藥處認證的保健用口罩。洗滌後再使用的話效果會下降。

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