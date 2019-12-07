上午在東海上空，下午在首爾上空……美國兩架偵察機“鷹眼”註視朝鮮. December. 07, 2019 07:25. by 常駐華盛頓記者 李正恩、孫孝周記者 lightee@donga.com,hjson@donga.com. 位於朝鮮平安北道鐵山郡東倉裏的西海衛星發射場被捕捉到新的活動，其背景是朝美雙方激烈的口水仗和神經戰達到了高潮，這種情況下，預計將引起軒然大波。因為這無異於預告了朝鮮下壹步將進行發射洲際彈道導彈的強烈挑釁。朝鮮2016年至2017年在東倉裏成功開發出使用液體燃料“白頭發動機”，搭載在“火星-14”型和“火星-15”型等洲際彈道導彈上。因此，東倉裏的舉動顯得非同尋常。 正如東倉裏的異常氛圍所顯示的那樣，6日下午，旨在收集朝鮮發射導彈等軍事挑釁相關通信情報的美軍特殊偵察機RC-135V（聯合鉚釘）出擊至韓半島，在首爾等首都地區壹帶進行監視朝鮮的飛行。包括此前當天上午，另壹架美軍RC-135（眼鏡蛇球）偵察機途經日本列島上空，出擊至東部海域，美國偵察機連日來出擊至韓半島。事實上是壹種將朝鮮團團圍住，實施密切監視，使其無法進行挑釁的狀態。據悉，朝鮮此前還在全國各地增設用於利用移動發射臺進行導彈發射試驗的混凝土地臺。也就是說，在朝鮮提出作為朝美無核化談判時限的年底即將到來之際，緊張氣氛正在走向高潮。 美國有線電視新聞網（CNN）解釋稱：“朝鮮向美國總統特朗普發出了明確的信息。”朝鮮國務委員會委員長金正恩去年6月在新加坡舉行的第壹次朝美首腦會談上向特朗普總統承諾，將拆除東倉裏發射場的相關設施。朝鮮拆除東倉裏發射場的部分設施後，特朗普總統曾以此驕傲地引以為自己的主要外交成果。像這樣，在金正恩親自表示過解體意向的地方重啟引擎試驗，堪稱具有打破承諾的象征性意義。朝鮮本月初通過外務省負責美國事務的副相李泰成的談話威脅說：“決定拿什麽作為聖誕節禮物，取決於美國的決心。”對此，有人分析稱，朝鮮的挑釁將出現在聖誕節前後。 朝鮮這次的行動被認為是針對沒有緩解對朝制裁動向的美國的最後施壓行動。在今年2月的越南河內第二次朝美首腦會談破裂後，朝鮮壹度表現出修復這壹發射場的動向，但並未進行發動機燃燒實驗等引人註目的其他活動。 韓國國防部相關人士6日表示：“東倉裏內部的動向是最近以來最為重大的情況”，“軍方認為不久的將來可能會有發動機實驗等實際動向，正在密切關註東倉裏壹帶。”軍隊內外也有人提出，最早在今年年底左右，作為重啟洲際導彈挑釁的信號彈，有可能進行新的發動機實驗。專家們還認為，朝鮮有可能在東倉裏發動機試驗場開發推進力比之前完成的液體發動機進壹步改善的液體發動機，從而開發比“火星-15”型（據推測最大射程為13000公裏）射程更遠的新型洲際導彈，對此予以密切關註。米德爾伯裏研究所東亞不擴散項目局長傑弗裏·路易斯就西海發射場捕捉到以前沒有的船載集裝箱壹事表示：“朝鮮正在朝著更具威脅性的武器發射前進。已經到了非常嚴重的階段。”

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