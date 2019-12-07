LG化學與通用汽車在美國成立電動汽車電池合資公司. December. 07, 2019 07:25. by 徐東一 dong@donga.com. LG化學6日宣布，與美國汽車企業通用汽車(GM)在美國成立電動汽車蓄電池組合資公司(合作法人)。兩家公司決定在美國俄亥俄州建設一個規模為30GWh(千兆瓦時)的電動汽車蓄電池組生產工廠，並將在這裏生產的蓄電池組全部供應給GM未來推出的電動汽車產品。這是希望得到電動汽車電池穩定供應的GM和想要搶占急速增長的美國電動汽車市場的LG化學的利害關系相吻合的結果。 兩家公司於5日(當地時間)在美國密歇根州的GM全球技術中心簽署了合作法人合同，LG化學副會長申學喆和GM首席執行官(CEO)瑪麗•貝拉出席了簽約活動。據了解，兩家公司決定各出資1萬億韓元，分別設立相同股份的合作法人，之後階段性地增加投資金額。預計總投資規模將達到2.7萬億韓元。收益也將各占一半。從購買電池原材料到生產蓄電池組，再到搭載通用電動汽車，雙方將在整個過程中建立合作機制。 貝拉CEO當天表示：“如果GM的整車制造技術和LG化學的領先電池技術相結合，將會加快雙方邁向純電動未來的步伐。期待通過與LG化學的緊密合作，為GM未來顧客創造更大的價值。”LG化學通過此次合作，為搶占急速增長的美國電動汽車市場奠定了基礎。據市場調查機構“未來資產大宇”研究中心透露，美國電動汽車市場將從今年的52萬輛增至2021年的91萬輛，2023年的132萬輛，年均增長26%。 通過此次合作，LG化學確保了包括韓國在內的美國、中國、歐洲等5個電池生產工廠和2個合作生產工廠等共7個生產基地。申副會長表示：“LG化學的優點有△僅電池相關專利就達到1.7萬多件，技術力十分強大 △在向270萬輛以上電動汽車提供電池，安全性和信賴度得到證明 △豐富的電池量產經驗等。預計到2024年，僅通過電池事業就能取得30萬億韓元以上的銷售額。”

한국어