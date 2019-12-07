通風換氣滅細菌. December. 07, 2019 07:26. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 隨著人們對室內空氣質量的日益關註，消除除細小顆粒物以外的細菌、惡臭、有害化學氣體（揮發性有機物等）、二氧化碳、氡氣等許多汙染源的設備紛紛上市銷售。其中，針對對健康直接產生影響的細菌，有多種產品聲稱效果出色，而消費者也相信這些說法，把室內空氣品質管理交給特定機器處理。但是，很多產品效果往往沒有得到驗證，即使經過檢驗，也大多無法克服實驗室與實際生活的差距，無法取得實際效果。 除直接接觸外，細菌還有通過患者停留的地方或使用過的東西感染的危險。這與病毒的生存能力有關，所幸大部分病毒在空氣中生存不了5分鐘以上。回到家中就強調洗手，也是這個原因。但是，冬季流行的流感病毒以氣泡形式漂浮數小時，有些特定病毒甚至存活72小時。這種情況下，密閉的室內空間不是安全地帶，反而成為多數人壹下子被感染的感染途徑。 室內空氣汙染最有效的解決辦法是通風換氣。很多人不知道，通過換氣，室內積累的病毒會很快被吹走。通過換氣獲得的健康益處除了清除病毒外，還有其他好處。換氣不僅能夠解決病毒，還能夠解決密封室內容易惡化的二氧化碳濃度或氡、揮發性有機物等導致室內空氣質量下降的因素，甚至還能消除惡臭。 另外，冬季往往只註意室內溫度，很容易錯過濕度。如果濕度下降，鼻子和支氣管粘膜內纖毛的運動性就會減弱，對病毒和灰塵的抵抗力就會下降。使室內過低的濕度以最快速度回到合適水平的方法也是換氣。但是這種換氣的效果只有在遵守正確的換氣方法時才能取得。 每天換氣3次，每次換氣時要持續10分鐘以上。盡量同時打開窗戶或門，以便形成對流，時間上最好避開早晨和晚上，選擇在白天。因為在淩晨和深夜，空氣循環不暢，汙染的空氣會下沈到地面。特別是發生高濃度細小顆粒物時，很多人不願意換氣，這時換氣效果更好。但是在這種情況下，只有換氣後通過機械式換氣裝置維持適當的室內空氣質量、溫度和濕度，才能保持健康。冬季的室內溫度為18∼20度，濕度為50%左右為宜。 為使魚缸的水保持潔凈，我們會添加過濾器、氧泵和各種藥品等，但使魚缸的水得到最快最容易清潔的方法是加入新水。像這樣最明智地解決密閉空間汙染空氣的方法也是通過換氣換到新空氣。希望更多的民眾能夠認識到通風換氣的重要性，用正確的方法實踐這壹理念，健康地度過這個冬天。

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