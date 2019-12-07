朝鮮提高威脅程度，韓國急於對朝援助. December. 07, 2019 07:26. . 韓國政府昨天召開南北交流合作促進協議會會議，決定向世界衛生組織的對朝母子保健醫療支援事業提供500萬美元（約60億韓元）援助。今年6月，韓國決定通過世界糧食計劃署向朝鮮援助5萬噸大米，並匯去了1177萬美元監控費用，但由於朝鮮拒絕接收，實際上已告吹。這是6個月以來的首次對朝追加援助。 韓國政府的決定是在朝鮮根據“年底時限”提高對外攻勢力度的情況下做出的。雖然政府解釋說，這是針對朝鮮嬰幼兒和產婦的純粹的人道主義支援事業，與南北關系狀況無關，但令人懷疑在這種時期做出這壹決定是否合適。朝鮮斷絕韓朝關系，對韓國進行各種指責。別說感謝了，恐怕還會嗤之以鼻吧。 朝鮮5日晚還通過外務省第壹副相崔善姬譴責美國總統特朗普可能使用武力的言論。崔善姬表示，“如果是失言，當屬萬幸；但如果確認是算計好的挑釁，朝鮮將開始針鋒相對的暴言”，再次使用了與前年特朗普的“火箭男”發言對罵時使用的“老糊塗”。同時，朝鮮還讓大型集裝箱出現在東倉裏導彈試驗場等，毫不掩飾新的挑釁意圖。 朝鮮正在用兇惡的語言和異常的舉動刺激對方，積累挑釁的名分。美國的氛圍是不會卷入其中。特朗普總統似乎沒有直接應對，暫時選擇了無視戰略。不過，美國大幅加強對朝監視，以防萬壹。白宮昨天重申了原則立場，稱“不會急於進行談判或草率達成協議”。 在這種微妙的局面下，我國政府拿出了對朝援助這壹“胡蘿蔔”。向朝鮮居民提供人道主義援助不能批評。但是現在，朝鮮正在實施激怒或嚇唬對手的心理戰。對此報以對朝支援，朝鮮會如何看待呢？再者，也不能不質疑，這壹決定是否充分考慮到了會不會讓美國產生誤解。

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